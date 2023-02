Homens colocam cílios e até unhas postiças e percorrem ruas vestidos de mulher no Bloco das Piranhas

Bloco é tradicional em Xambioá e sai às ruas há cerca de 40 anos. Durante desfile, foliões chamam a atenção pela criatividade das fantasias. Tradicional Carnaval em Xambioá em que os homens se vestem de mulher

Peruca, sainha de tule, top, maquiagem e até unhas postiças. Depois de toda essa produção, é só sair pelas ruas para dançar e brincar o carnaval, no Bloco das Piranhas, em Xambioá. Os integrantes do bloco são homens que se vestem de mulher uma vez por ano para se divertir na folia.

O tradicional bloco existe há cerca de 40 anos. Para percorrer as avenidas da cidade, os foliões se preparam horas antes. Claro, eles contam com a ajuda das namoradas ou amigas para caprichar na maquiagem e na fantasia.

Foliões na concentração do Bloco dos Piranhas

Reprodução/ Tv Anhanguera

O Jhonatan Sousa durante todo o ano, é homem sério. Trabalha como atendente de caixa, mas no carnaval, as coisas mudam. Ele deixa e roupa do serviço e troca pela fantasia. Essa é a quarta vez que ele desfila pelo bloco.

“É um dia que a gente brinca e conhece mais do mundo feminino. É carnaval, tem que se divertir de qualquer jeito”.

Tem gente que não larga o bloco de jeito nenhum. O representante comercial, Fermino Neto Pires, é um deles. Se vestir de mulher está na história dele há 18 anos, tempo que ele participa religiosamente da brincadeira. Para se fantasiar e arrasar no bloco, ele ganhou uma mãozinha da amiga Vaneide.

“Minha esposa já veio várias vezes, participar, me maquear. Disse que eu fiquei linda e maravilhosa’”, conta sorrindo.

Foliões no bloco das piranhas em Xambioá

Reprodução/ TV Anhanguera

A turma se concentra na quadra de uma escola. Para animar os foliões, muitas marchinhas são tocadas durante o percurso. Depois de todos prontos, ou melhor, de todas prontas, o bloco ganha as ruas de Xambioá.

No bloco tinha de tudo. Até a Wandinha, da família Addams, resolveu aparecer na cidade. É claro que ela não optou por um look escuro e sombrio. Mas, se rendeu e dançou muito na festa.

Já o autônomo Denis da Silva se fantasiou de enfermeira para homenagear a mulher. “Foi uma homenagem, ela é técnica de enfermagem”.

Há dois anos, o bloco não saía as ruas. A volta deste ano teve muita irreverência e mensagem de amor, respeito e tolerância.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo