Homens ficam gravemente feridos após discussão em Araraquara

Caso aconteceu na noite de quarta-feira (8) e foi registrado como tentativa de homicídio. Caso foi registrado no Plantão Policial de Araraquara

Dois homens ficaram gravemente feridos em Araraquara (SP) após se envolverem em uma discussão na noite da quarta-feira (8). O caso aconteceu no Parque das Laranjeiras.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após moradores próximos escutarem pedidos de socorro vindos da casa. No local, os policiais encontraram um homem de 41 anos, que tinha ferimentos no rosto e estava com o corpo coberto de sangue.

Ele informou aos policias que estava morando com o agressor, que tinha 42 anos, há quatro dias, e que havia sido agredido com golpes de enxada após um desentendimento entre os dois.

Após entrarem na casa, os polícias viram o agressor com um facão na mão e um ferimento grande na cabeça.

Ambos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados à Santa Casa da cidade, onde passarão por cirurgias.

O caso foi registrado no Plantão Policial. Devido à gravidade dos ferimentos, o delegado registrou a ocorrência como tentativa de homicídio.

Como ambos estavam feridos e sem informações sobre quem teria iniciado a discussão, não foi decretada a prisão de nenhum dos envolvidos. O caso será investigado pela Polícia Civil de Araraquara.

