Homens que morreram em batida de picape com caminhão em SC estavam a caminho do trabalho

Os três trabalhavam na mesma empresa, de acordo com Polícia Científica. Batida frontal ocorreu na manhã desta quarta-feira entre São José do Cerrito e Curitibanos. Caminhonete fica destruída após batida frontal com caminhão em São José do Cerrito

Os três ocupantes na caminhonete envolvida na batida frontal com um caminhão na manhã desta quarta-feira (1º) estavam a caminho do trabalho quando houve o acidente, informou a Polícia Científica. Eles atuavam na mesma empresa e cortavam pinus.

A colisão ocorreu no km 235 da SC-120, entre São José do Cerrito e Curitibanos, na Serra catarinense, informou a Polícia Militar Rodoviária.

Morreram no acidente Gilson Antunes de Lima, de 35 anos, Paulo César Vacari, de 52, e outro homem identificado, até o momento, apenas como Pedro, de 38 anos.

Gilson era casado com uma professora e o velório dele será na Capela Mortuária Municipal de Ponte Alta do Norte, na mesma região. Não havia informações sobre o horário da cerimônia de despedida até a publicação desta notícia.

O acidente

O acidente ocorreu na rodovia às 6h50. Os três ocupantes da caminhonete, uma Hilux, ficaram presos nas ferragens e foram retirados sem vida.

O caminhão estava carregado de medicamentos. O motorista, um homem de 34 anos, foi levado em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Hélio Anjos Ortiz, em Curitibanos.

Caminhão fica com a frente destruída após batida frontal em São José do Cerrito

