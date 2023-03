Homens são conduzidos à delegacia com drogas e dinheiro; polícia verifica se cédulas são falsas

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar o caso. Polícia investiga se notas apreendidas em abordagem da Polícia Rodoviária Estadual em Campos são falsas

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual abordaram, neste sábado (11), um carro com três homens em atividade suspeita, na localidade conhecida como Lagoa de Cima, distrito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Durante a abordagem, motorista e passageiros do veículo foram revistados e nenhum material ilícito foi encontrado.

Mas, logo depois, quando os agentes foram olhar o interior do carro, acharam maconha, haxixe e R$ 350 em dinheiro.

Material apreendido pela polícia rodoviária estadual após abordagem em Campos

O caso foi registrado pela delegacia de Campos e um desses homens, em depoimento, assumiu ser o responsável pelos entorpecentes encontrados no carro.

Os três suspeitos foram ouvidos e liberados. O valor apreendido foi enviado à Polícia Federal para verificar se as notas são falsas, já que as cédulas , 48 de R$ 5 e 55 de R$ 2 , aparentavam sinais de falsificação.

