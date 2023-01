Homens são filmados e mortos na Zona Norte de Aracaju

Um adolescente e um jovem também foram baleados e encaminhados ao Huse. Local onde dois homens foram mortos e dois baleados na Zona Norte de Aracaju (SE).

Dois homens foram mortos a tiros e um jovem e um adolescente baleados, na noite desta sexta-feira (27), em uma região conhecida como Cidade de Deus, no Conjunto Almirante Tamandaré, Bairro Santos Dumont, Zona Norte de Aracaju.

De acordo com a Polícia Militar, homens encapuzados e armados em um carro, passaram filmando as vítimas que estavam sentadas na frente de uma casa, o veículo retornou, os suspeitos desceram e efetuaram vários disparos.

Um homem de 23 anos e outro de 32 morreram no local. Um adolescente de 15 anos e um jovem de 20, foram levados para um hospital.

Dois baleados na Zona Norte de Aracaju (SE) foram levados para o Huse.

O crime chocou moradores da área. Familiares dos dois homens se desesperaram diante do crime. Um dos homens mortos, tinha passagem pela polícia, segundo a PM.

A Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar o caso.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia nas investigações, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

