Homens são presos suspeitos de envolvimento na morte de criança de 12 anos em Espigão, RO

Três homens identificados como possíveis envolvidos no assassinato de uma criança de 12 anos foram presos na última quarta-feira (8) em Espigão D’Oeste (RO). O menino foi morto com uma bala na cabeça no início do último mês.

Cinco mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Justiça. Desses, três foram cumpridos e outros dois investigados são considerados foragidos.

De acordo com as investigações, dois dos presos teriam planejado o crime e o outro teria conduzido a motocicleta. O responsável pelos disparos ainda está foragido.

Na semana passada, durante uma operação, dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos, celulares, munições e armas, incluindo a utilizada no crime, foram apreendidas e algumas pessoas foram presas em flagrante. Os celulares apreendidos ajudaram a polícia a chegar nos autores do crime.

Benício Gallo, de 12 anos, foi morto com um tiro na cabeça em fevereiro deste ano em Espigão D’Oeste. Uma câmera de segurança flagrou o momento do crime.

Segundo o depoimento de testemunhas, cinco jovens estavam sentados em uma calçada jogando em um celular quando homens chegaram em uma moto perguntando por uma outra pessoa, um homem que tinha envolvimento com organizações criminosas e estava jurado de morte.

Os jovens saíram correndo do local e nesse momento os homens começaram a atirar, atingindo o Benício, que morreu, e um rapaz de 22 anos que foi socorrido e levado a um hospital em Porto Velho.

