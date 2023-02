Homens são presos transportando mais de meia tonelada de pedras semipreciosas em Angra dos Reis

Também foram apreendidas 777 pedras preciosas, sem comprovação de origem. Carga foi avaliada em mais de R$ 500 mil. Pedras apreendidas pela PRF, em Angra dos Reis

Mais de meia tonelada de pedras semipreciosas e 777 pedras preciosas foram apreendidas na terça-feira (14) em Angra dos Reis (RJ). O material, avaliado em mais de R$ 500 mil, estava sendo transportado em uma caminhonete, abordada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 (Rodovia Rio-Santos). O motorista e o passageiro, de 32 e 40 anos, foram presos.

A caminhonete foi parada no trecho que passa pelo bairro Pontal, depois que os policiais perceberam que, no veículo, havia uma antena de comunicação para rádios VHF. Questionado sobre a documentação, o motorista não apresentou nenhuma autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o porte.

No interior da caminhonete, a PRF avistou uma maleta com diversas pedras preciosas, também sem comprovação de origem. Na caçamba do veículo, foram encontradas caixas com pedras ainda em estado puro, como ametista, topázio e água marinha.

De acordo com a PRF, o motorista disse que trabalha vendendo pedras brutas para que sejam lapidadas. Ele informou que saiu de São Paulo e seguia em direção às cidades litorâneas do Rio de Janeiro.

O condutor e o passageiro foram levados para a delegacia da Polícia Federal de Angra dos Reis. Eles vão responder por usurpação de bem ou matéria-prima da União e desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação.

