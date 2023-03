Homens são procurados após confronto com a polícia em Caxias do Sul

Segundo Brigada Militar (BM), grupo planejava atentado contra indivíduo na região. Pelo menos três suspeitos são procurados. Outro homem morreu após veículo utilizado na fuga capotar em rodovia. Carro capotado após confronto com a polícia em Caxias do Sul

BM/Divulgação

Policiais fazem buscas a pelo menos três homens que fugiram por uma região de mata após confronto com a Brigada Militar (BM) em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (13). A operação conta com apoio de agentes do município e de Porto Alegre, por terra e pelo ar, no distrito de Vila Cristina, a 20 km do centro de Caxias.

O carro em que o grupo estava capotou na ERS-452. Um homem, de 36 anos, morreu no local após ser baleado. Os demais conseguiram escapar.

Segundo o major Diego Soccol, comandante do 4º Batalhão de Polícia de Choque da BM, o grupo planejava um atentado contra uma pessoa que vive na região.

“Nós recebemos a informação da inteligência, ontem [domingo, 12], quase de madrugada, que poderia ter um atentado contra um indivíduo que reside entre Vila Cristina e Nova Petrópolis”, diz.

Na casa onde estava o suposto alvo, o grupo atirou contra o homem, que teria reagido. Segundo a polícia, 55 tiros foram disparados. Um rapaz de 21 anos foi preso após tentar fugir do local.

Já na fuga de carro, a BM afirma que os suspeitos ingressaram na BR-116, quando atiraram contra policiais. Após a troca de tiros, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou na ERS-452.

O trânsito na rodovia teve o trânsito alternado ao longo da manhã desta segunda, durante a operação de busca pelos suspeitos.

A polícia diz que o grupo está envolvido na morte de um homem de 43 anos, em fevereiro, no bairro Desvio Rizzo.

Vittorio Rienzo