Homicídios caem em mais da metade nas cidades do Alto Tietê em fevereiro de 2023

Dados são da Secretaria de Segurança Pública. Apesar da redução, levantamento mostra que sete dos 12 indicadores divulgados tiveram aumento. Delegacia de Itaquaquecetuba; cidade teve duas ocorrências de homicídio em fevereiro de 2023

Janaína Rodrigues/TV Diário

O número de homicídios registrados nas cidades do Alto Tietê caiu em mais da metade em fevereiro de 2023. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o mês terminou com cinco boletins de ocorrência dessa natureza, contra 11 no ano passado.

Do total de ocorrências, duas foram em Itaquaquecetuba. As demais ocorreram em Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Suzano, com um assassinato em cada uma, segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira (28).

Também houve redução nas tentativas de homicídio, que passaram de 12 em 2022 para oito. Em contrapartida, os crimes de lesão corporal tiveram alta de 20,8%, passando de 317 para 383. A situação foi parecida entre os casos de estupro, que tiveram 15,6% ocorrências a mais – de 32 para 37.

Os crimes contra a vida causados por acidentes de trânsito também subiram ao longo do segundo mês do ano. Os homicídios culposos, quando não há intenção de matar, passaram de 6 para 9 (+50%). Já os boletins de lesão corporal foram de 80 para 86 (+7,5%).

Crimes contra o patrimônio

O roubo de veículo foi o crime contra patrimônio que mais cresceu. Em 2022, foram 126 casos e, nesse ano, passou para 168 (+33%). Por outro lado, as ocorrências envolvendo cargas caíram de 23 para 15 (-34,7%). Nos roubos em geral, que vão de celular à residência, também houve retração (-17%).

Entre os furtos, os aumentos foram tímidos. Nos boletins em que o veículo foi o objeto do crime, a alta não passou de 2,1%; nas ocorrências de categoria geral, o crescimento foi de 5,5% na comparação entre os anos.

