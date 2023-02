Homicídios culposos no trânsito crescem 29% entre dois anos em Ribeirão Preto, SP

Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que ocorrências saltaram de 47 em 2019 para 61 em 2022. ‘Dor é muito grande’, diz filho cujo pai foi uma das vítimas. Homicídios culposos no trânsito crescem quase 30% em Ribeirão Preto, SP

O número de homicídios culposos no trânsito, quando não há intenção de matar, subiu 29,78% na comparação entre 2019 e 2022, em Ribeirão Preto (SP), segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

De 2019 a 2022, foram 226 ocorrências. Em 2019, antes da pandemia de Covid-19, houve 47 registros. Já em 2022, com a flexibilização das medidas sanitárias, o número subiu para 61. Veja o balanço dos últimos quatro anos:

2019: 47 ocorrências;

2020: 49 ocorrências;

2021: 69 ocorrências;

2022: 61 ocorrências.

O psicólogo forense Felipe Gomez afirma que os números não são capazes de mensurar os danos às famílias das vítimas.

“São mortes muito traumáticas, que vão estender ali para todos os familiares. E o efeito disso pode ser devastador. Num sentido de que a família, os sobreviventes, mudam toda a configuração familiar pra lidar com aquela consequência, com a perda daquele ente querido”, explica o psicólogo.

Depois da tragédia

Das 61 vítimas registradas no ano passado, uma delas foi o empresário Antônio Carlos Leme, mais conhecido como Tony Leme, de 58 anos, proprietário de um trenzinho na cidade.

Ele estava com o filho Thierry na Avenida Ivo Pareschi, no Parque das Andorinhas, próximo ao local onde morava. Em 25 de setembro, um motorista em alta velocidade atropelou ambos.

“A dor é muito grande para muitos, porque meu pai era uma pessoa que onde ele passava ele trazia alegria. Faz muita falta. Muita falta, infelizmente”, lamenta outro filho do empresário, o promotor de eventos Tony di Carlo.

O empresário morreu no local, enquanto Thierry teve uma fratura na perna direita. O responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Promotor de eventos Tony di Carlo, filho do empresário Tony Leme que foi morto atropelado em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

Quem ficou para trás

O empresário deixou a mulher, quatro filhos e seis netos. Continuar a vida sem o pai tem sido uma tarefa complicada, afirma o promotor de eventos.

“Meus sobrinhos estão passando por tratamento psicológico. Meus filhos, o mais velho, porque ele dorme, tem pesadelo, às vezes ele levanta, vai lá na cama, me acorda: ‘Papai eu não estou conseguindo dormir’. Fica pensando, vendo coisas, isso é o que mais me traz indignação, sabe? Me deixa triste”, conta Tony.

Câmeras de segurança registraram atropelamento em Ribeirão Preto, SP

O motorista se apresentou à delegacia no fim do ano passado. Ele responde em liberdade. Para o psicólogo, o prejuízo de uma morte como essa é geral, inclusive para o autor.

“Isso demonstra irresponsabilidade dele para com a vida do outro e, muitas vezes, até a própria vida”, afirma.

Enquanto isso, o famoso trenzinho da alegria de Tony também está de luto: por saudade e tristeza, o promotor recusou os convites para desfilar neste carnaval com o veículo.

Quais são as penas

O crime de homicídio culposo no trânsito tem pena que fica entre dois e quatro anos de prisão. Já o homicídio doloso, quando há intenção de matar, varia de seis a 20 anos de prisão. Para ambos os crimes também está prevista a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

