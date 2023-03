Homicídios e estupros têm alta em fevereiro em Campinas, diz SSP; roubos caem

Dados de fevereiro da metrópole foram divulgados por secretaria na tarde desta segunda-feira (27). Veja números e gráficos. Empresário foi morto asfixiado em 24 de fevereiro na Rua Pedro Álvares Cabral, no Bosque, em Campinas

Vanderlei Duarte/EPTV

Campinas (SP) viu o número de homicídios e estupros subirem em fevereiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, os casos de roubos tiveram queda na metrópole. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) na tarde desta segunda-feira (27).

O g1 perguntou à SSP se há ações previstas para coibir os aumentos de homicídios e estupros e possíveis motivos para a redução de roubos. O texto será atualizado quando a pasta se manifestar.

Homicídios

Após sofrerem redução no primeiro mês de 2023, os casos de homicídio voltaram a subir em Campinas em fevereiro. Tanto os registros quanto o total de vítimas subiram de 10 para 13, alta de 30%.

Violência sexual

De acordo com o balanço, em fevereiro deste ano, a metrópole contabilizou 27 casos de estupro em geral. O total representa um aumento de 22,73% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram 22 ocorrências.

Especificamente sobre os casos de abusos envolvendo vulneráveis (menores de 14 anos ou pessoas com deficiência), o número também subiu: de 16 para 18 entre os períodos.

O cenário também sofreu mudança em relação ao primeiro mês de 2023, ocasião em que os registros caíram.

Crimes contra o patrimônio

Segundo a SSP, por outro lado, o total de roubos em Campinas reduziu de 438 em fevereiro de 2022 para 368, em fevereiro deste ano. O percentual de decréscimo foi de quase 16%. A queda também foi registrada nos casos de roubos de veículos. Nesse caso, a quantidade foi de 141 para 124.

Já os furtos em geral e de veículos se mantiveram praticamente estáveis no comparativo, com pequenas variações.

