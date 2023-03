Homicídios e latrocínios têm alta em fevereiro no RS; veja indicadores criminais

Ao todo, 154 pessoas foram assassinadas, além do registro de seis casos roubos seguidos de morte. Viatura da Brigada Militar

O Rio Grande do Sul terminou fevereiro de 2023 com alta de homicídios na comparação com o mesmo mês do ano passado, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgados na segunda-feira (13). Foram 154 assassinatos no período, um aumento de 6% em relação ao ano anterior.

Feminicídios caem em fevereiro no estado

Apesar da alta, o número de crimes está distante do pico da série histórica, em 2017, quando 289 pessoas foram mortas em fevereiro.

Já na comparação com janeiro, houve leve redução de homicídios. No primeiro mês do ano, 157 pessoas foram mortas, três a mais do que em fevereiro.

Latrocínios

Os roubos seguidos de morte aumentaram tanto na comparação de fevereiro com janeiro quanto na comparação com fevereiro do ano passado. Agora, foram seis casos; em janeiro de 2023, dois; em fevereiro de 2022, foram cinco latrocínios.

Os latrocínios de fevereiro ocorreram em Pinhal (com autoria identificada), Porto Alegre (ainda sem autoria identificada), Taquara (parcialmente elucidado), Porto Alegre (um preso), Tio Hugo (cinco presos) e Itaqui (dois presos).

Da mesma forma que nos homicídios, o número de latrocínios segue longe do pior momento da série histórica, em 2016.

Outros crimes

A maioria dos crimes patrimoniais tiveram redução de ocorrências entre janeiro e fevereiro. Veja abaixo os principais indicadores.

Crimes no RS em 2023

* Crimes de abigeato também contam como furtos

