Hommage à Michel Bouquet : éprouvée et digne, Muriel Robin soutenue par sa femme Anne Le Nen

C’est une disparition qui a chamboulé Muriel Robin. La France a rendu un hommage vibrant à Michel Bouquet ce mercredi dans la cour des Invalides, à Paris. Parmi les personnes présentes pour ce dernier au revoir, Fabrice Luchini, Kad Merad, Michel Boujenah ou encore Juliette Carré. Si l’émotion était vive, elle a été difficile à contenir pour Muriel Robin. L’humoriste est apparue anéantie à la sortie de la Cour des Invalides, soutenue par sa femme Anne Le Nen. Endeuillée elle cachait ses yeux derrière ses lunettes aux verres opaques. A ses côtés, son ami Fabrice Luchini, qui la soutenait lui aussi.

L’acteur Michel Bouquet, monstre du cinéma français, est mort le 13 avril dernier à l’âge de 96 ans. Ils étaient nombreux à lui rendre hommage. Le président de la République, qui a pris la parole, et son épouse étaient au premier rang.

Un acteur couronné de succès

Au cours de sa carrière, Michel Bouquet avait été couronné de deux César et deux prix Molière. L’acteur français avait marqué l’histoire du théâtre en jouant dans de nombreuses pièces, jouant du Molière et du William Shakespeare et jouant sous la houlette de Georges Werler à de multiples reprises. Il est notamment connu pour être le père de l’actrice Carole Bouquet, apparue dans les films Un ami parfait de Francis Girod, Impardonnables d’André Téchiné ou encore Grosse Fatigue de Michel Blanc.

