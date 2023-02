Hopi Hari oferece entrada gratuita para crianças no mês do carnaval; confira programação do parque

Além disso, o parque, localizado em Vinhedo, oferece espetáculos gratuitos inspirados em clássicos, como ‘Alice do país mais divertido do mundo’ e ‘Oz, uma viagem ao reino mágiko’. Espetáculo “Alice do país mais divertido do mundo”, do Hopi Hari, em Vinhedo (SP)

A diversão do carnaval pode ir além dos bloquinhos de rua! O Hopi Hari, parque temático localizado em Vinhedo (SP), oferece até o fim do mês entrada gratuita para crianças de até 12 anos. Além das 40 atrações e infraestrutura para receber famílias, outros três novos espetáculos gratuitos estrearam em fevereiro.

Os responsáveis devem acompanhar as crianças e apresentar o documento de identidade na catraca de acesso ao centro de diversões.

O primeiro espetáculo é inspirado no clássico de Lewis Carroll, “Alice no país das maravilhas”, e acontece no teatro Klapi Klapi, na região do Infantasia do parque. “Alice do país mais divertido do mundo”, conta uma aventura emocionante que relembra a importância de sonhar.

No Saloon, o show “Barnacla” conta com muita música e dança através de sucessos de artistas como Adele, Lady Gaga, Elton John, Kesha, Tina Turner, e muitos outros, na versão country. Além disso, conta a história de Katrine, uma mulher determinada, com sonho de construir carreira na Europa.

Na região do Kaminda Mundi, no Theatro di Kaminda volta a cartaz o espetáculo “Oz, uma viagem ao reino mágiko”, inspirado no clássico “O mágico de Oz”. A viagem da garotinha Dorothy será acompanhada com muita música e cenários diferentes.

Serviço

Hopi Hari no mês do carnaval

Data: gratuidade para crianças de até 12 anos durante o mês de fevereiro

Local: Hopi Hari

Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP)

Horário: das 11h às 19h

Ingressos: por meio do site

