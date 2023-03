Por que não unir nossa paixão pelos animais e plantas com o nosso amor pela comida brasileira? “Hora do Rancho” traz série com os sabores especiais do Pantanal

TG/Ricardo Custódio

As aventuras do Terra da Gente na natureza pantaneira voltaram em uma série rica em cultura, tradições e receitas.

Após percorremos mais de mil quilômetros de carro, entrarmos em território matogrossense, sendo Campo Grande o último contato com a cidade urbana.

A maior planície alagável do mundo, que possui uma imensa variedade de fauna e flora com mais de 4.700 espécies, recepcionou a equipe da “Hora do Rancho” de braços abertos, começando em uma fazenda em Nhecolândia.

A presença da carne bovina é extremamente comum em pratos de fazenda, como o tradicional churrasco pantaneiro. Mas o almoço da vez foi o Sarrabulho, ou Sarravulho como também é conhecido.

O prato é feito à base de miúdos, como rim, fígado e coração, juntamente com uma outra carne a gosto. Rita, que foi quem preparou a inusitada refeição, escolheu o file mignon para complementar a receita.

Entre os ingredientes utilizados, o vinho é o toque essencial, que enriquece os sabores das diferentes carnes bovinas. O sarrabulho é de origem portuguesa, trazido para a região do município de Corumbá no pantanal há mais de 200 anos.

Por ser uma região em que a pecuária extensiva e a agropecuária predominam, a moeda local gira em torno da criação de gado. E a receita de miúdos diz muito sobre isso. “Tem que aproveitar tudo, a gente aproveita desde o mocotó, o pé, até a cabeça, a gente não perde nada, aproveita a vaca toda”, comentou Rita.

Durante o preparo do delicioso prato, recebemos a visita de um animal fofíssimo, assim como também flagramos as clássicas espécies da região, convivendo em harmonia lado a lado. Confira a receita e toda essa riqueza da biodiversidade no Terra da Gente desta sábado (04/03) , às 14h, na EPTV.

Ufficio Stampa