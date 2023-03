Horoskopi 3 mars 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Nëse jeni ende vetëm, përgatituni për ndryshime rrënjësore. Në punë do ndiheni shumë më të lirë për të bërë çdo gjë që dëshironi dhe do i zgjidhni edhe çështjet më delikate. Në sektorin financiar do ketë përmirësim të ndjeshme. Do mund të kryeni edhe transaksione me rëndësi pa pasur merak.

GAFORRJA

Gjatë kësaj dite do iu kushtoni goxha rëndësi edhe miqve tuaj të ngushtë kështu që gjithë kohës do rrethoheni me dashuri. Ju që jeni në një lidhje do kaloni momente të mrekullueshme me atë që keni në krah dhe do përjetoni emocione pa fund. Shfrytëzojeni sa të mundni ditën dhe mos harroni t’i shprehni pafundësisht ndjenjat dhe emocionet. Ju beqarët do ia kaloni mirë, por as sot nuk do e gjeni personin që keni ëndërruar. Në punë do jeni shumë profesionistë dhe të gjithë do kenë besim absolut tek ju. Do ju ndihmojnë pafund edhe kolegët dhe çdo gjë do ju ecë më së miri. Në sektorin financiar nuk duhet të merrni vendime të nxituara që do iu sjellin probleme më vonë.

LUANI

Hëna dhe Dielli ka rrezik të sjellin disa probleme gjatë kësaj dite. Nuk do jeni shumë në humor dhe herë pas here mund ta ngrini zërin më shumë nga sa duhet. Po nuk ruajtët qetësinë nuk do fitoni asgjë. Ju të dashuruarit duhet me patjetër të ndryshoni sjelljen tuaj nëse doni që gjërat t’iu ecin ashtu si keni ëndërruar. Problemet nuk zgjidhen as me inat e as me kokëfortësi. Nëse jeni beqarë ka rrezik të mbylleni në vetvete dhe nuk do pranoni asnjë lloj ftese që do ju bëhet. Në punë do e keni të vështirë të pranoni ato që do ju thonë shefat dhe nuk do e duroni dot autoritetin. Mos bëni sipas mendjes tuaj sepse gjërat do ju marrin tatëpjetën. Në planin financiar do dini çfarë hapash të hidhni dhe gjendja do vazhdojë të mbetet e qëndrueshme.

VIRGJËRESHA

Do jeni kërkues ndaj të tjerëve dhe ndaj vetes gjatë kësaj dite, por kjo në fakt do ju bëjë mirë. Ju që jeni në një lidhje do ja kaloni mirë me personin që keni në krah dhe nuk do kërkoni të bëni asnjë lloj ndryshimi. Në mbrëmje nuk do mungojnë as surprizat. Ju beqarët do keni dashuri me shikim të parë dhe gjithçka ka për t’iu ndryshuar rrënjësisht. Në punë edhe mund të mërziteni ndonjë moment nga rutina, por ama do i çoni deri në fund detyrat e dhëna. Mirë është të pranoni edhe këshillat dhe të mos nxitoheni. Në planin financiar mos bëni asnjë çmenduri sepse keni për të mbetur me xhepat bosh shumë më shpejt nga sa mendonit.