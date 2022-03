Horreur au Texas : Jordan Turpin dévoile le visage de sa sœur Jeanetta, échappée de la maison de l’horreur

En janvier 2018, le monde découvrait avec effroi l’histoire de Jordan Turpin et ses 12 frères et sœurs, gardés en captivité tout au long de leur vie par leurs parents, David et Louise Turpin. Pendant près de trois décennies, les deux Américains originaires de Princeton, en Virginie-Occidentale, ont séquestré, affamé et torturé leurs treize enfants dans le silence et l’impunité les plus totaux, jusqu’à ce que le 14 janvier 2018, Jordan Turpin, 17 ans, ne décide de fuir le domicile familial et n’ouvre à tous les portes de la maison de l’horreur…

En novembre 2021, Jordan et sa sœur aînée, Jennifer, aujourd’hui âgées de 21 et 33 ans, ont pour la première fois raconté leur histoire dans l’émission 20/20 : Escape from a House of Horror, sur ABC. Leur frère de 29 ans, Joshua Turpin, a également accepté de témoigner à visage couvert, mais les 10 autres enfants Turpin ont souhaité rester dans l’ombre, pas encore prêts à s’exposer au monde. Néanmoins, début mars 2022, Jordan a dévoilé le visage d’une autre de ses sœurs aînées : Jeanetta. Dans une vidéo TikTok, cette dernière est apparue aux côtés de sa sœur, qui comptabilise désormais plus de 600 000 abonnés, le temps d’une petite danse en robes de princesses. Jordan a ensuite partagé sur Instagram une vidéo et une photo de Jeanetta et elle, toujours vêtues de leurs robes à paillettes. À noter que depuis décembre 2018, Jeanetta Turpin tient un compte discret sur le réseau Instagram. Elle y partage des clichés de sa nouvelle vie et, à l’occasion, des photos d’elle en compagnie de Jordan et Jennifer.

Où sont les enfants Turpin aujourd’hui ?

Depuis leur sortie de la maison de l’horreur, les enfants Turpin ont été pris en charge par le système de protection de l’enfance américain. Les six mineurs ont été confiés à des familles d’accueil, tandis que les sept autres ont pris leur indépendance. Malheureusement, comme l’a révélé une enquête réalisée pour l’émission Escape from a House of Horror, diffusée fin 2021, les enfants de David et Louise Turpin font aujourd’hui face à la négligence des services sociaux du comté de Riverside. Certains mineurs ont notamment été confiés à une famille d’accueil abusive, et les majeurs doivent constamment faire face à des difficultés d’ordre financier. Interviewé pour l’émission, Joshua Turpin a notamment confié ne pas avoir accès aux fonds destinés à ses frères et sœurs et s’être même vu refuser le simple achat d’un vélo pour se déplacer.

