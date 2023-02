Hortolândia e Sumaré têm enxurradas e vias alagadas após temporal nesta segunda

Região está sob alerta da Defesa Civil para fortes chuvas até esta terça-feira (7). Trecho da Avenida Rebouças, em Sumaré, alagado

Luiz Vanderlei de Souza Alves

Um temporal na tarde desta segunda-feira (6) deixou ruas com enxurradas e alagadas em Hortolândia (SP) e Sumaré (SP). Ninguém se feriu.

Em Hortolândia, um vídeo recebido pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostra a Rua Pio Potengi, no bairro Parque Orestes Ôngaro, tomada pela água, que quase invadiu casas.

Já em Sumaré, houve ao menos três pontos de enxurrada ou alagamento: avenidas Rebouças e Sete de Setembro, na região central; e Rua Ceará, no bairro Nova Veneza.

Ainda na Avenida Sete de Setembro, a calha de um estabelecimento não suportou a força da água e transbordou.

As cidades da região de Campinas (SP) estão sob alerta da Defesa Civil até esta terça-feira (7) por causa da possibilidade de fortes chuvas.

Segundo o órgão, os temporais podem vir acompanhados de ventania e granizo, além de acarretarem em deslizamentos, desabamentos e enchentes.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Rua no Parques Orestes Ôngaro alagada em Hortolândia

Sandra Regina Furlan

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vito Califano