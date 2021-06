hortus-deliciarum:-gucci-svela-la-collezione-alta-gioielleria-a-villa-pallavicino

È un idillio di flora e fauna. Immersa in un parco di 18 ettari (con oltre 40 specie di animali tra mammiferi ed uccelli tropicali, alberi secolari e un giardino botanico), Villa Pallavicino, sul lungolago di Stresa, è una residenza neoclassica dalla lunga storia. Nacque come dimora privata nel 1855, quando l’area fu acquisita da Ruggero Bonghi, statista e letterato. Seguì il passaggio al duca di Vallombrosa e nel 1862 l’acquisizione da parte della famiglia nobile genovese Pallavicino che ampliò la tenuta, trasformandola in una villa ottocentesca di stile neoclassico.

Nel 1956 i Pallavicino decisero di trasformare il loro meraviglioso giardino in museo faunistico aperto al pubblico. Nel 2021 Vitaliano Borromeo acquista il Parco e la Villa. Oggi è proprio in questa location dal fascino incredibile che Gucci ha scelto di presentare la seconda collezione di Alta Gioielleria disegnata da Alessandro Michele. HORTUS DELICIARUM, “Giardino delle Delizie”, rinnova il visionario eclettismo del direttore creativo nei simboli e nell’iconografia che ne compongono l’universo estetico. Punto di partenza: la volta celeste, dalla bellezza temporanea perché mai uguale a sé stessa, in continuo movimento come le sue costellazioni, che ci regalano la limpida gioia di puntare lo sguardo in alto per vivere un momento di pura meraviglia.

Come in un racconto prezioso diviso in quattro capitoli, la collezione comprende oltre 130 creazioni, quasi tutte pezzi unici, nate dall’ispirazione per la grandiosa bellezza del mondo naturale. Il primo “capitolo” è un’ode a grandiosi paesaggi, ricondotti a miniature di emozioni portatili, in un magico gioco di proporzioni dove cascate e foreste accarezzate dal vento subiscono una metamorfosi in talismani intimi, romantici. Cascate di diamanti ricordano percorsi d’acqua, delicati astri riproducono l’incanto delle stelle cadenti e minute foglie en tremblant di gusto vittoriano rimandano ad ambienti boschivi. Il motivo delle frange ricorre per sottolineare un senso di perenne vitalità, così come era già successo nei primi anni Venti del Novecento, nella moda e nel design.

Alessandro Michele saluta gli anni Venti di questo millennio disponendole nelle collane, negli orecchini pendenti, ma con spirito innovativo ed energico, non solo puramente decorativo. Spinelli viola e prugna fluttuano tra diamanti che oscillano senza sosta, le tormaline Paraiba suggeriscono, con il loro azzurro, i moti degli oceani. Audaci e inconfondibilmente Gucci, le collane sfavillanti riflettono un’esplosione di brillanti, trapuntate di spinelli, ipnotiche come l’Aurora Boreale – o la parure di smeraldi da 6,13 carati, nel verde smagliante delle foglie a primavera al centro di un turbinio di brillanti che danzano, come nell’orbita di uno sfolgorante sistema solare.

Il secondo “capitolo” cattura le cromie sature e ammalianti del calare del sole, colto nel passaggio in cui si lascia sostituire dal crepuscolo: un’atmosfera che si presta a essere interpretata da stilemi che hanno dato forma al Romanticismo, tra suggestioni neogotiche del diciannovesimo secolo, che grazie a nuove progettazioni, rivelano una assoluta modernità. Una stupefacente collana Rivière in stile georgiano è costruita con un’orchestrazione di opali, topazi, granati spessartina e tormaline: a catturare l’attenzione è l’opale da 8 carati e le gemme dalle gradazioni serotine incastonate in “simmetria discordante”, come la definisce il direttore creativo della maison. Ovvero montate in maniera lievemente disallineata per riverberare l’atto profondo di ciò che è più importante nel “fatto a mano”: l’inevitabile presenza dell’imperfezione. Che qui rende distinguibili le creazioni di Alta Gioielleria Gucci, introducendo un elemento che mette in discussione il classicismo dell’oreficeria, identificato per troppo tempo con un’ordinata compostezza.

Il mondo della botanica, sospeso tra scienza e sentimento, costituisce la scintilla intorno a cui si sviluppa la narrazione del terzo “capitolo”. Hortus Deliciarum ricava impressioni e stimoli dal caduco e malinconico fascino di un roseto, simbolo di rinascita e di amore. Delicata, femminile, in questa sezione si dispiegano i raggi rosati o aranciati che somigliano a quelli di un bocciolo sul punto di fiorire: come quelli emanati dallo zaffiro Padparadscha, che trionfa tra le tormaline indicolite, dal blu profondo come una notte d’inchiostro. In alcune collane vi sono pendenti staccabili da indossare come pendenti portebonheur. Ancora una volta, il regno vegetale e quello animale affermano il loro potere nel costituire fonti inesauribili d’ispirazione formale, ma anche di modus operandi.

Ed è la fauna selvaggia, sintetizzata dalla testa di un leone, simbolo di Gucci, a offrire una visione chiara e altamente allegorica del quarto “capitolo”. La grazia innata e temibile dei felini delle savane e delle giungle – i leoni e le tigri, per esempio – s’ingentilisce in una sorta di mitico bestiario. Della ferocia delle fiere resta lo spirito dionisiaco e quasi ludico, con tanzaniti celesti, oro, opali “pelle di serpente” e tsavoriti verdi. Riunite nel girocollo dove 22 teste leonine circondano un

opale da 16,36 carati, come un branco dalla sofisticata forza che difende metaforicamente chi lo indossa. Segno di questo capitolo è l'oro giallo, accentuato da solari berilli. Un tributo a una mitologia che rievoca forza primigenia.







Non mancano i solitari ridefiniti con un'ottica massimalista. Nell'orologeria il tempo viene ingannato da Alessandro Michele con teste leonine che celano, ruotando, quadranti in opale australiano blu scuro, legati al corpo da bracciali tempestati di diamanti, incastonati con tanzaniti viola, peridoti, tormaline, rubelliti e granati. E ancora: modelli cruciformi collegati all'arte rinascimentale, arricchiti dai richiami degli esemplari latini con quadranti di pavé di diamanti dove sono stati inseriti spinelli. Fermagli di diamanti in forma di fiore trasformano la materia eterna in immagini di gentilezza effimera. È un mondo dove c'è spazio anche per opali blu pavone e una ricongiunzione a una geometria ritmata, nel modello con bracciale rigido rivestito da 275 diamanti Art Déco con un quadrante a scomparsa.







La campagna pubblicitaria della collezione, realizzata da Glen Luchford, vede come protagonista Jodie Turner- Smith. In un’atmosfera che evoca il fascino di Hollywood, l’attrice è ritratta attraverso una sfavillante serie di immagini e un video, mentre indossa alcuni dei pezzi più significativi, immersa di notte in una sontuosa piscina. È in compagnia di un serpente e di un uccello variopinti.