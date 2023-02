Hóspedes filmam homem agredindo mulher na frente dos filhos em hotel do RN e defendem vítima; veja vídeo

Caso aconteceu no último domingo (19) em Touros e gerou revolta nas redes sociais. Hóspedes filmam agressão contra mulher e defendem vítima no RN

Um vídeo gravado por celular mostra agressões verbais de um homem contra a esposa dele em um hotel de Touros, no litoral Norte potiguar. As imagens gravadas por outros hóspedes foram publicadas nas redes sociais e viralizaram.

O caso aconteceu no último domingo (19), durante o carnaval, e foi registrado na Polícia Civil. Veja o vídeo acima.

As imagens mostram um homem alterado, gritando e xingando a mulher, que está acompanhada de duas crianças, filhas do casal. Ela segura uma criança no colo, enquanto o outro filho do casal chora, ao presenciar a discussão. Embora a mulher peça para ele parar, ele continua os xingamentos.

Segundo o registro na Polícia Civil, o casal estava hospedado no hotel de Touros, quando o agressor iniciou uma discussão ainda no quarto. A vítima relatou à polícia que o homem estava fora de controle, embriagado e a agredindo verbalmente. Ele teria xingado a mulher de “imbecil”, além de usar palavrões contra ela, de forma agressiva.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, ela colocou a mão na frente do agressor, pedindo para ele parar, quando ele a empurrou e ela caiu em cima da cama. O suspeito continuou a agressão verbal na frente dos filhos.

De acordo com a polícia, a mulher saiu do quarto e seguiu para o restaurante do hotel, porém o homem foi atrás dela, se aproximou e continuou a agressão, diante de outros hóspedes e funcionários do estabelecimento.

Foi nesse momento que outros hóspedes começaram a filmar a cena. O vídeo mostra um funcionário e outras pessoas se aproximando do agressor, que continuar a gritar com a mulher. Uma hóspede, revoltada com a cena, começa a defender a vítima, mandando o homem parar de ofendê-la.

A vítima contou a polícia, que logo após a interferências dos demais hóspedes, o homem subiu para o quarto, pegou uma mala e deixou o hotel em que o casal estava hospedado. A mulher não teve mais contato com o agressor e disse que soube que ele teria retornado para a cidade de Recife, onde o casal mora.

Ela foi à delegacia acompanhada de testemunhas e registrou um boletim de ocorrência, porém optou por não solicitar medida protetiva de urgência e representar contra o agressor criminalmente.

Segundo a delegada Paoulla Maues, diretora do Departamento de Vulneráveis da Polícia Civil, a corporação tem o dever de investigar as agressões físicas, independentemente do interesse da vítima. No entanto, no caso das ofensas morais, o andamento depende da vítima.

“No caso da agressão moral, em que ele ofendeu a vítima moralmente a honra da vítima com adjetivos chulos, nesse caso a gente precisa que a vítima represente criminalmente, porém ela tem um prazo de seis meses a partir da data do fato. A vítima não fica desabrigada. Naquele momento de tensão, é muita coisa para ela raciocinar, para decidir se representa ou não”, considerou.

Ainda de acordo com ela, a vítima passou por exame de corpo de delito.

