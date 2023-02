Hospital afirma que furto provocou vazamento de oxigênio em Marília; vizinhos foram retirados de imóveis

Hospital São Francisco informou que vai entregar imagens do sistema de segurança para a Polícia Civil. Instituição de saúde também anunciou que vai pedir reforço na segurança pela Polícia Militar. Vazamento de oxigênio puro em hospital de Marília (SP) provoca evacuação

Um furto provocou o vazamento de oxigênio puro de um cilindro no Hospital São Francisco, na zona sul de Marília (SP), na noite deste domingo (5), segundo a instituição de saúde e também conforme informações do Corpo de Bombeiros.

“A diretoria do Ambulatório HCIII (São Francisco) informa que furto ocorrido por volta das 22h de domingo afetou o sistema de fornecimento de oxigênio canalizado utilizado no Centro Cirúrgico e outros departamentos da unidade”, explicou o hospital.

A direção da instituição, vinculado à Faculdade de Medicina de Marília (Famema), não detalhou qual peça foi furtada, mas ressaltou “que está colaborando com as investigações e que imagens do circuito de segurança serão fornecidas para a polícia”.

Bombeiros atuam no vazamento de oxigênio puro em hospital de Marília

Questionada pelo g1, a Polícia Civil não confirmou se já abriu um inquérito para investigar o furto. As imagens do sistema de segurança não foram fornecidas à imprensa pelo hospital.

Devido ao risco de explosão, e pelo oxigênio ser tóxico a sua forma pura, vizinhos precisaram deixar suas casas por algumas horas, mas a situação já foi normalizada. Apesar do susto, ninguém se feriu.

“Nesta segunda-feira (6), para que os procedimentos agendados não fossem cancelados, a unidade passou a utilizar cilindros de oxigênio avulsos”, informou o hospital.

Além de reforço do sistema de segurança, a gestão do São Francisco informou que a Polícia Militar será acionada para intensificação do policiamento na região.

Contenção do vazamento

Foram mobilizados cinco bombeiros para conter o vazamento que provocou uma nuvem de gás na via pública próximo ao prédio. A empresa responsável pelo fornecimento do produto foi chamada para esgotar o cilindro afetado.

Houve o vazamento de 1,4 mil metros cúbicos de oxigênio puro e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi informada sobre a ocorrência.

Há suspeita de que vazamento começou após furto de peça em hospital de Marília (SP)

