Hospital Conceição tem princípio de incêndio em Porto Alegre, dizem bombeiros

Centro de saúde é um dos principais da rede pública de Porto Alegre. Fumaça tomou conta de um andar. Situação está controlada, segundo bombeiros. Incêndio no Hospital Conceição em Porto Alegre

Fernanda Carvalho/RBS TV

Um princípio de incêndio atingiu o segundo andar do Hospital Conceição, um dos maiores da rede pública de Porto Alegre, nesta quinta-feira (2). Não há informações sobre feridos.

O fogo teria começado em uma caixa de energia elétrica ao lado da Emergência. A própria brigada de incêndio do hospital controlou as chamas, com auxílio do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Contudo, a fumaça tomou conta do setor.

“A parte do incêndio está toda controlada, não há risco nenhum. Só que eu frisei pro pessoal do hospital cuidar a questão da manutenção deles. Porque eles vão ter que fazer toda uma manutenção antes de voltar a operar com hospital 100%”, explica o capitão Fabio Anziliero, do CBM.

Engenharia/GHC/Divulgação

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) afirma que duas enfermarias e o setor de Emergência foram esvaziados. Alguns pacientes foram realocados no Hospital Cristo Redentor. Pacientes da UTI do Hospital Criança Conceição foram realocados na Emergência, que está momentaneamente fechada.

A dona de casa Deise Silva, que está com a filha de 10 anos internada no Hospital da Criança Conceição, diz que viveu minutos de muito medo.

“No que a gente desceu, a gente já começou a sentir cheiro de fumaça. A gente começou a ficar apavorada, a gente começou a ficar com medo: ‘meu Deus, a gente vai ter que pegar nossas crianças e sair ali de dentro’. Quando a gente saiu aqui na rua, foi uma cena de terror”, conta.

Equipamentos colocados do lado de fora do Hospital Conceição, em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

Vito Califano