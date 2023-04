Hospital da Criança amplia leitos do Trauma e deve aumentar número de UTIs em 87%

Setor de trauma recebe as crianças que chegam na unidade em situações mais críticas, como em casos de acidentes e queimaduras graves, e agora passa a contar com 10 leitos. Unidade conta com 10 leitos no trauma

A prefeitura de Boa Vista entregou nesse sábado (1º) a ampliação do trauma do Hospital da Criança Santo Antônio. O setor recebe as crianças que chegam à unidade em situações mais críticas, como em casos de acidentes e queimaduras graves, e agora passa a ter 10 leitos.

Além dos leitos do trauma, a prefeitura deve entregar nas próximas semanas as obras de adequação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para aumentar em 87% o número de leitos de UTI.

Antes, o trauma possuía apenas cinco leitos. Atualmente, a unidade conta com 15 leitos de UTI e com a entrega dos novos leitos, que deverá ser feita nas próximas semanas, passará a ter 28.

“Com essa adequação do Trauma, os profissionais também terão melhores condições de trabalho e daremos mais celeridade no atendimento das crianças que chegam aqui em situação crítica”, disse o prefeito Arthur Henrique (MDB).

O hospital da Criança Santo Antônio é a única unidade infantil do estado para atendimento de crianças de todo estado, além de pacientes de países vizinhos como Venezuela e Guiana.

“Enfrentamos o impacto da crise sanitária Yanomami e o aumento da imigração, mas a gestão municipal tem trabalhado para que a população da nossa capital receba serviços com mais qualidade”, destacou a secretária de Saúde, Regiane Matos.

