Hospital da Mulher da Unicamp inaugura centro de treinamento com robôs e realidade virtual para formação de médicos

Sala de simulação possui modelos humanos que reproduzem parto e software que monitora desempenho de estudantes. Expectativa é criar convênios com prefeituras para capacitar profissionais. Centro de treinamento conta com modelos humanos que reproduzem diferentes contextos cirúrgicos

O Hospital da Mulher da Unicamp (Caism) inaugurou o novo Centro de Treinamento e Simulação Realística em Atenção à Saúde da Mulher e do Recém-Nascido, em Campinas (SP). O espaço vai usar tecnologias de simulação, como equipamentos de cirurgia e laparoscopia operados por robôs, além de modelos humanos que reproduzem o processo de parto e softwares que monitoram o desempenho dos alunos durante os procedimentos.

O novo centro também conta com equipamentos de realidade virtual e internet de alta velocidade, o que possibilita que treinamentos e procedimentos sejam acompanhados e que profissionais de qualquer parte do mundo possam intervir em tempo real.

O local recebeu a visita da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, na manhã desta quinta-feira (29).

Para que serve?

O objetivo do centro é formar médicos e profissionais da saúde nas áreas de obstetrícia e neonatologia. O centro tem área de 514 metros quadrados, e os investimentos na unidade somam cerca de R$ 10 milhões, de acordo com a assessoria de imprensa da Unicamp.

A estrutura possui sete salas, auditório, área de convivência, copa e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Foram adquiridos 112 equipamentos e itens de treinamento para possibilitar diferentes contextos cirúrgicos.

Segundo o superintendente do Caism, Luis Otávio Sarian, os recursos simulam diversas situações que podem ocorrer na prática. Durante a simulação do parto, por exemplo, os modelos de mãe e bebê podem apresentar variados sintomas e condições, demandando cuidados específicos.

“Isso traz qualidade e segurança para a formação. Os estudantes podem ter contato com diferentes situações clínicas dos pacientes, o que aumenta as oportunidades de aprendizado”, explicou.

As atividades do centro serão voltadas à formação dos estudantes de graduação e pós-graduação da Unicamp e também de profissionais da comunidade. A ideia é que cursos de extensão sejam realizados no espaço e oferecidos pela Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp) e outros órgãos.

“Temos a intenção, por exemplo, de estabelecer convênios com prefeituras para capacitar médicos do setor público. É um enorme benefício para a comunidade”, comentou Sarian.

Etapa de reforma concluída

Também foram apresentados o banco de leite humano e Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e Semi-intensiva Neonatal (UCIN), etapas concluídas da reforma da área de neonatologia do Caism.

Os investimentos realizados na reforma dos ambientes e na aquisição e instalação de novos equipamentos para os 30 leitos, 15 em cada unidade, são da ordem de R$ 30 milhões.

“Todo o cuidado com o recém-nascido é baseado no aleitamento materno. Por isso, o banco de leite humano é o cerne de toda a neonatologia”, explicou Jamil Caldas, coordenador da Divisão de Neonatologia.

“Esse é um passo muito importante para o atendimento neonatal da região”, completou o superintendente Sarian.

