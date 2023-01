Hospital da Mulher inaugura Ambulatório Trans em Mossoró

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, expectativa é atender de 20 a 30 pacientes por mês Ambulatório trans foi inaugurado no Hospital da Mulher, em Mossoró

O Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró, no Oeste potiguar, inaugurou um ambulatório voltado ao público trans, nesta segunda-feira (30).

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o ambulatório é fruto de uma parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern).

Ainda de acordo com a pasta, o Ambulatório TT é voltado ao atendimento especializado à população trans e travesti, seguindo a linha de cuidado adotada pela Faculdade de Enfermagem da Uern desde 2019.

O atendimento é direcionado a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexo e assexuais, entre outras orientações e identidades de gênero.

A equipe multidisciplinar que atua no ambulatório da Faculdade de Enfermagem também atenderá no Hospital da Mulher.

O RN também conta com um ambulatório trans no Hospital Giselda Trigueiro, onde 155 pessoas já foram atendidas. O ambulatório transexualizador conta com atendimento ambulatorial multiprofissional. O atendimento inicial é realizado por uma médica de referência, visando ao aconselhamento, avaliação geral de saúde e orientação sobre hormonioterapia, além de uma assistente social, uma enfermeira e uma psicóloga treinadas pelo Ministério da Saúde.

A partir daí, é colocado à disposição do usuário uma equipe multiprofissional, a depender da necessidade.

A equipe é formada por profissionais das seguintes áreas: enfermagem, psicologia, serviço social, farmácia/bioquímica, infectologia, psiquiatria, dermatologia, otorrinolaringologia, ortopedia, urologia, cardiologia, proctologia, endocrinologia, mastologia, reumatologia, nefrologia, nutrição e ginecologia.

Hospital da Mulher completa um mês

Com investimentos de R$ 134 milhões, o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró, foi inaugurado no dia 29 de dezembro passado. Segundo a Sesap, foram atendidas 116 pacientes, sendo 44 consultas mastológicas, 27 ginecológicas, 16 atendimentos a crianças que nasceram com cardiopatias e 29 pacientes atendidas em consultas de pré-natal de alto risco.

Projetada para ser a maior unidade da rede estadual de saúde pública do Rio Grande do Norte, o hospital atende as regiões Oeste, Alto Oeste e Vale do Açu.

A etapa inicial de funcionamento do hospital conta com serviços de atendimento às vítimas de violências, pré-natal de alto risco, ambulatório trans, mastologia, ultrassonografia, cardiopediatria e cuidado do prematuro de risco após a alta hospitalar.

O acesso aos serviços será regulado pela Sesap, a partir dos encaminhamentos feitos pelos municípios da região. A estimativa é que 20 mil atendimentos anuais sejam realizados quando o hospital estiver com funcionamento total, recebendo pacientes de mais de 60 municípios.

