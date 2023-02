Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto abre inscrições de concursos para 3 cargos; veja como participar

Vagas são para enfermeiro, psiquiatra e cirurgião plástico. Taxa de inscrição custa R$ 113,06. Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) está com inscrições abertas de concursos públicos para contratação de enfermeiro, médico psiquiatra para emergências e cirurgião plástico.

As inscrições devem ser feitas no próprio site do HC (clique ao lado para acessar).

Veja abaixo os detalhes sobre cada um dos cargos.

Enfermeiro

Inscrição: até as 14h do dia 23 de fevereiro;

Valor da inscrição: R$ 113,06;

Número de vagas: uma;

Jornada: 30 horas semanais;

Salário: R$ 2.648,17, auxílio alimentação mensal de R$ 360 e vale-transporte;

Pré-requisitos: ter diploma de graduação ou atestado de conclusão do curso de enfermeiro, expedido por escola oficial ou reconhecida; ter registro de enfermeiro no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) atualizado;

Prova: serão 50 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos específicos, 10 de português, 5 de noções de administração pública e 5 de informática;

Data e cidade da prova: 19 de março em Ribeirão Preto;

Edital: disponível no site do Hospital das Clínicas (clique ao lado para acessar).

Médico psiquiatra para emergências

Inscrição: até as 14h do dia 17 de fevereiro;

Valor da inscrição: R$ 113,06;

Número de vagas: uma;

Jornada: 20 horas semanais;

Salário: R$ 5.372,84, auxílio alimentação mensal de R$ 360 e vale-transporte;

Pré-requisitos: ter diploma de graduação de médico expedido por escola oficial ou reconhecida; ter certificado de conclusão de residência médica em psiquiatria, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou título de especialista em psiquiatria emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB); ter carteira do conselho de classe (Cremesp) devidamente atualizada;

Prova: será aplicada uma prova dissertativa com 18 questões com respostas abertas sobre raciocínio clínico, hipóteses e condutas diagnósticas, conteúdo científico e argumentos de resposta. A prova objetiva terá 10 questões de múltipla escolha sobre noções de administração pública e informática;

Data e cidade da prova: dia 2 de março, às 18h, em Ribeirão Preto;

Edital: disponível no site do Hospital das Clínicas (clique ao lado para acessar).

Cirurgião plástico

Inscrição: até as 14h do dia 17 de fevereiro;

Valor da inscrição: R$ 113,06;

Número de vagas: uma;

Jornada: 20 horas semanais;

Salário: R$ 5.372,84, auxílio alimentação mensal de R$ 360 e vale-transporte;

Pré-requisitos: ter diploma de graduação de médico expedido por escola oficial ou reconhecida; ter certificado de conclusão de residência médica em psiquiatria, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou título de especialista em psiquiatria emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB); ter carteira do conselho de classe (Cremesp) devidamente atualizada;

Prova: será aplicada uma prova dissertativa com 18 questões com respostas abertas sobre raciocínio clínico, hipóteses e condutas diagnósticas, conteúdo científico e argumentos de resposta. A prova objetiva terá 10 questões de múltipla escolha sobre noções de administração pública e informática;

Data e cidade da prova: dia 2 de março, às 18h, em Ribeirão Preto;

Edital: disponível no site do Hospital das Clínicas (clique ao lado para acessar).

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata