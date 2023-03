Hospital de Amor oferece exames gratuitos de prevenção ao câncer para mulheres em Bebedouro, SP

Moradoras podem agendar mamografia e Papanicolau nos postos de saúde. Segundo a prefeitura, 8,6 mil atendimentos devem ser feitos até 4 de abril. Carreta do Hospital do Amor de Barretos, SP, faz exames preventivos contra o câncer em mulheres

A carreta do Hospital de Amor de Barretos está em Bebedouro (SP) para exames preventivos contra o câncer em mulheres. De acordo com a prefeitura, cerca de 8,6 mil atendimentos estão previstos para serem feitos até o dia 4 de abril na cidade.

As moradoras poderão passar por mamografia e/ou Papanicolau, além de exames para prevenção do câncer na boca.

De acordo com a Secretaria da Saúde, é necessário procurar a unidade de saúde mais próxima para agendar os exames. O agendamento é feito de acordo com a faixa etária da interessada.

Nesta segunda-feira (27), a carreta fica em frente à Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Jardim Três Marias.

Quem pode agendar

Podem participar mulheres com idades de 25 a 64 anos. Os exames são oferecidos de acordo com a faixa etária. Veja abaixo:

Mamografia: mulheres de 40 a 69 anos

Papanicolau: mulheres de 25 a 64 anos

Boca: fumantes e/ou etilistas a partir de 35 anos ou pessoas de qualquer idade que tenham lesões

Quais documentos levar

RG

CPF

Cartão do SUS

Comprovante de residência

Veja a programação da Carreta Móvel nas unidades de Estratégia da Saúde da Família:

ESF Doutor José Mauro Neto, no bairro Jardim Três Marias

Quando: segunda-feira (27)

Rua Palmares, 66, Jardim Três Marias

ESF Doutor Petrônio Stamato Reiff

Quando: de terça-feira (28) a quinta-feira (30)

Rua Professora Maria Cristina de Souza Lima Campos, 555, Residencial Doutor Pedro

ESF Doutor Gerolino José de Souza

Quando: sexta-feira (31) a terça-feira (4)

Rua José Bergantini, 247, Jardim Laranjeiras

