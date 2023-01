Hospital de Campanha para atender Yanomami doentes começa a funcionar em Boa Vista

Unidade foi montada na Casa de Saúde Indígena (Casai) e deve ser alternativa para enfrentar crise humanitária na saúde Yanomami. Atendiento no Hospital de Campanha para Yanomami em Boa Vista

FAB/Divulgação

O hospital de Campanha, montado para atender indígenas Yanomami doentes, começou a funcionar nesta sexta-feira (24), em Boa Vista. A estrutura é Aeronáutica e fica na Casa de Saúde Indígena (Casai), região de Monte Cristo, zona Rural da cidade.

A unidade foi erguida como alternativa ao enfrentamento da crise sanitária, com dezenas de casos de indígenas com malária e desnutrição grave. O hospital foi montado em uma semana, após o anúncio do presidente Lula (PT) que visitou Roraima e classificou como desumana a situação dos Yanomami.

A previsão é que o hospital faça cerca de 40 atendimentos por dia, podendo chegar a 300 caso seja necessário. Na estrutura há atendimento nas especialidades de pediatria, ginecologia, clínica médica, ortopedia, neonatologia e radiologia; além dos equipamentos de ultrassom e dos exames laboratoriais. Cerca de 30 militares integram a equipe da unidade.

Militar segura criança Yanomami em Hospital de Campanha em Boa Vista

FAB/Divulgação

O hospital tem estrutura para estabilizar o paciente, mas não para internação – neste caso, os indígenas que precisarem, serão enviados para o Hospital Santo Antonio, no caso de crianças, e ao Hospital Geral de Roraima, no caso de adultos.

Mesmo antes de abrir oficialmente nesta sexta, crianças já estavam sendo atendidas por pediatras no local, devido à urgência da crise.

“A gente pôde perceber é que as crianças têm uma desnutrição crônica, e isso leva a incidência de várias doenças, como pneumonia, diarreia, doenças de pele. É uma população com uma condição bem debilitada”, explicou Juliana Tavares, que é pediatra e atua no hospital.

O hospital tem seis leitos de repouso, que são espaço para os indígenas ficaram em observação. A estrutura para Boa Vista foi transferida do Rio de Janeiro, após a decisão do Ministério da Saúde, anunciada no último dia 21.

Hospital de Campanha para atender adultos e crianças Yanomami em Boa Vista

Samantha Rufino/g1 RR

Indígenas Yanomami enfrentam uma grave crise sanitária no território, o maior do Brasil, causada pelo avanço do garimpo ilegal e pela falta de assistência do governo federal.

Criança com costelas aparentes no colo do pai Yanomami em hospital de Boa Vista

Caíque Rodrigues/g1 RR

Situação Yanomami

Após várias imagens e relatos de avanço de doenças na Terra Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas no território.

O governo federal também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a Terra Indígena, o secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro do território um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

Autoridades locais, como o Ministério Público Federal (MPF), líderes indígenas, organizações como a Hutukara Associação Yanomami, e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da TI foi o avanço do garimpo, frente à omissão do estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami.

Vittorio Ferla