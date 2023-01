Hospital de Clínicas de Porto Alegre abre inscrições para processo seletivo

Interessados devem efetuar inscrição até o dia 24 de abril pela internet.

Salários variam entre R$ 1.463,16 e superior a R$ 5 mil; confira vagas.

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está com inscrições abertas para processo seletivo que contempla profissionais de nível fundamental, médio e superior. Interessados devem preencher um formulário de inscrição no site da organizadora até o dia 24 de abril. As taxas variam de R$ 47 até R$ 105.

O preenchimento das vagas será feito de acordo com as necessidades do hospital. Os salários variam entre R$ 1.463,16 até remuneração acima de R$ 5 mil. Confira detalhes no edital.

Relação de vagas

– Enfermeiro I (Internação Clínica e Cirúrgica);

– Médico I (Cirurgia Cardiovascular e Transplante Cardíaco);

– Médico I (cirurgião transplante cardiopulmonar);

– Médico I (Radiologia);

– Médico I (Radioterapia).

– Assistente administrativo I (telefonista);

– Técnico de enfermagem (Centro Obstétrico e Internação Obstétrica);

– Técnico de enfermagem (Internação Adulto: Clínica e Cirúrgica);

– Técnico de laboratório (Patologia Clínica);

– Técnico de manutenção III (Usinagem).

– Profissional de apoio II (Higienização);

– Profissional de apoio III (costureiro).

Vittorio Ferla