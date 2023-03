Hospital de Santa Maria inaugura sala de apoio à amamentação

Objetivo é orientar e acolher mães. Local atende 100% SUS e é referência em parto humanizado. Sala de amamentação em Santa Maria

O Hospital Casa de Saúde, de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, inaugurou, nesta terça-feira (28), uma sala de apoio à amamentação, para orientar e acolher mães.

O local presta atendimento 100% SUS e é referência em parto humanizado.

“A gente tem todo um trabalho de apoio à gestante e de incentivo à amamentação que começa bem antes do parto. Após, as orientações eram dadas no leito, mas algumas mães se sentiam constrangidas pela presença de outras pessoas. Agora, temos um local com privacidade para a mulher se sentir à vontade para amamentar, aprender a fazer a ‘pega’ da mama correta, esgotar o leite e receber as orientações adequadas”, destaca a enfermeira Marilaine Bolla de Menezes.

A profissional destaca que o atendimento é essencial para que as mães não desistam da amamentação, apesar das dificuldades.

“Sabemos, pode ser difícil quando não se tem o apoio necessário. Com a sala, também esperamos reduzir as reinternações por problemas decorrentes da supressão da amamentação”.

A médica pediatra e representante do Comitê Regional de Aleitamento materno da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, Maclaine de Oliveira Roos, destaca que a sala é uma grande conquista.

“Ainda em 2023, temos índices baixos de aleitamento exclusivo até os seis meses, e ainda mais baixos em relação à amamentação até os dois anos de idade. Então, iniciativas como essa são fundamentais. Esperamos que a Sala de amamentação sirva de modelo para outras instituições. Só conseguiremos melhorar os índices quando as mulheres forem devidamente orientadas e acolhidas nas instituições”.

A sala de apoio à amamentação fica no segundo andar da Casa de Saúde, próximo à pediatria e à maternidade.

