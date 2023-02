Hospital do Amor de Barretos testa ferramenta com inteligência artificial para facilitar diagnóstico do câncer infantil

Segundo diretor do setor infantojuvenil da unidade, identificar doença é um desafio para profissionais de pediatria. Aplicativo multiplataforma demonstrou eficiência em 98% dos casos analisados. Pequeno paciente do Hospital de Amor de Barretos, SP, em tratamento contra o câncer

O Hospital do Amor em Barretos (SP), referência no tratamento do câncer no Brasil, participa do desenvolvimento de um aplicativo multiplataforma que utiliza inteligência artificial para auxiliar médicos a diagnosticarem a doença em crianças e adolescentes. Ainda na fase de testes, a plataforma já demonstrou ter 98% de eficácia.

Nesta quarta-feira (15), é comemorado o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), cerca de 8,4 mil casos de câncer infantojuvenil são registrados por ano no país. Só em Barretos, todos os anos, chegam em torno de 600 crianças com suspeita da doença, sendo que mais da metade confirma o diagnóstico.

O número, no entanto, deve ser ainda maior, alerta o médico oncologista pediatra Luíz Fernando Lopes.

“Alguns sinais e sintomas se assemelham a coisas muito corriqueiras da criança. Nem os pais vão pensar no pior, e muitas vezes nem o pediatra, porque também não aprendeu na faculdade que aquilo pode ser um disfarce do tumor”, diz o diretor do Hospital do Amor Infatojuvenil.

O médico oncologista pediatra Luíz Fernando Lopes, diretor de Hospital de Amor Infantojuvenil em Barretos, SP

Ele explica que as principais dificuldades no diagnóstico de câncer infantil são, justamente, esses “disfarces” na doença, sintomas comuns que podem ser confundidos com muitas outras enfermidades tanto pelos pais quanto pelos médicos.

“Nós temos um país que é um continente de grande, mais de 90 centros, e mesmo assim pouco mais da metade das crianças chega. Metade devem estar morrendo com erro dos médicos pensando que é outra coisa”, diz Lopes.

Esses sinais, quando reconhecidos e analisados em conjunto, fazem com que os cânceres pediátricos sejam facilmente identificados. Por esse motivo, a equipe do iAssist optou por começar a treinar um algoritmo para reconhecer tipos de câncer infantojuvenil.

“Além de serem de mais fácil identificação, a possibilidade de cura dos pacientes é de quase 80% se diagnosticado precocemente”, explica o administrador de empresas André Melo, idealizador da plataforma.

Profissionais da saúde no Hospital de Amor de Barretos, SP

Como funciona?

Melo explica que a ferramenta foi criada para ser um suporte à decisão clínica, ou seja, a decisão final de encaminhar ou não o paciente para um centro de tratamento de câncer é do médico.

O algoritmo foi treinado, a partir de conjuntos de dados anonimizados de prontuários das unidades do Hospital do Amor de Barretos e Brasília (DF) para reconhecer por que um grupo de pacientes foi diagnosticado com câncer e o outro não.

O grande diferencial da plataforma é, que ela, semelhante ao Chat GPD, só utiliza texto para o diagnóstico.

“Em função dos dados, é exatamente como o médico preenche no prontuário. A gente alimenta o algoritmo e o médico recebe de volta um gráfico com um percentual dizendo: ‘olha, esses dados que foram colocados podem significar 72% de chance desse paciente ter um tumor”, exemplifica Melo.

Profissionais do setor oncológico infantojuvenil do Hospital de Amor de Barretos, SP

Quando e onde vai ser disponibilizado?

A opção de criar uma plataforma que utiliza apenas texto tem a ver com a ambição dos idealizadores de abranger áreas mais carentes, onde os profissionais de saúde não têm equipamentos de imagem à disposição para os diagnósticos.

“A gente percebe uma assimetria muito grande dos centros especializados de oncologia e da quantidade de médicos. […] Basicamente, esses médicos estão localizados na região Sudeste e na região Sul. O que traz uma grande perversidade para aqueles pacientes que se encontram em regiões mais afastadas”, afirma Melo.

O próximo passo é treinar o algoritmo para reconhecer o câncer em pacientes adultos. Esta etapa começa no segundo semestre de 2023. Para cânceres infantojuvenis, a expectativa é de que a plataforma esteja disponível no início de 2024.

A grande expectativa é implantar o iAssist no SUS.

“O propósito é, justamente, transformar a saúde pública”, afirma Mateus de Paula, coordenador da área de inovação do Hospital do Amor de Barretos e colaborador do projeto.

Diagnóstico do câncer infantil é desafio a profissionais de pediatria

A jornada do diagnóstico

Tanto o diretor do Hospital do Amor Infantojuvenil quanto os colaboradores do iAssist destacam como a jornada do paciente até receber um diagnóstico de câncer é difícil. “Se for um tumor no cérebro de um bebê pequeno, que começa a vomitar, aspira o vômito e morre. O atestado dele vai ser óbito por aspiração”, exemplifica o médico Lopes. “Algumas coisas podem ser subdiagnosticadas”, afirma.

Além dos disfarces da doença, ele destaca que há uma lacuna na formação médica, já que não é obrigatório, por lei, que as faculdades ensinem a fazer diagnóstico de câncer nas crianças.

“O médico pode ser um excelente médico, um excelente estudioso. Se ele não aprendeu a olhar os disfarces do câncer infantil, como ele vai pensar num câncer infantil?”, questiona Lopes.

O especialista, além de colaborar para o desenvolvimento do aplicativo, também defende a criação de cursos de ensino à distância sobre oncologia. A plataforma iAssist também visa ser um meio de suprir essa carência e economizar tempo, tão importante no tratamento.

“A verdade é que grande parte dos médicos não estão procurando um câncer no paciente”, diz Paula. “Um diagnóstico precoce muda totalmente o desfecho de um tratamento. Ele salva a vida e, além de salvar, traz sobrevida com mais qualidade”, afirma.

Entre adolescentes, câncer nos ossos é um dos mais frequentes no Brasil

Tipos de câncer infantil

Segundo o médico oncologista, os principais tipos de câncer infantil são leucemia, que afeta as células sanguíneas, tumores no cérebro e, por fim, no rim. Em adolescentes a partir dos 15 anos, os tipos mais comuns são tumores ósseos, nos testículos, no caso dos meninos, e nos ovários, no caso das meninas.

De modo geral, o oncologista cita alguns sintomas que devem alertar os pais:

febre que está sendo tratada como infecção, mas não desaparece,

dor óssea que não passa por vários dias em adolescentes,

crianças que acordam vomitando,

anemia,

sangramentos espontâneos na gengiva, urina e fezes

em possíveis casos de tumores cerebrais, falta de atenção ou perda de equilíbrio

A suspeita, ao invés de ser vista como temor, talvez possa ser encarada como o primeiro passo para a cura. Segundo Lopes, é a partir dela que o médico faz o encaminhamento para o centro de referência mais próximo.

“Falar em cura depende do diagnóstico precoce. Seja por inteligência artificial ou pelo ensino presencial ou à distância da oncologia pediátrica nas faculdades, não tem outro caminho”, afirma.

