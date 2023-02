Hospital emite alerta de golpe após criminosos pedirem dinheiro a famílias de pacientes em Itaperuna

Golpe envolve pedido de dinheiro para pagamento adicionais como exames, medicamentos ou procedimentos no Hospital São José do Avaí. O Hospital São José do Avaí (HSJA), em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, emitiu um alerta sobre um golpe envolvendo a unidade. A direção informou que criminosos estão enviado mensagens por meio do WhatsApp para familiares e acompanhantes de pacientes internados solicitando pagamentos adicionais para exames, procedimentos e medicamentos.

O Hospital, que também é referência para cidades do Norte e Noroeste, publicou um alerta:

“Em hipótese alguma atendam a solicitação, pois trata-se de um golpe”.

A assessoria de comunicação do HSJA, acrescentou que “a unidade não realiza por telefone nenhum pedido de depósito, transferência bancária ou pix. Exceções devem ser feitas pessoalmente na tesouraria do Hospital”.

O fato pode ser considerado crime de estelionato e a vítima, além de não realizar nenhum tipo de transferência ou depósito, deve denunciar o ocorrido às autoridades policiais, conforme alerta o Hospital.

O g1 tenta contato com a Polícia Civil para saber se algum registro de ocorrência foi feito sobre o caso e se há investigação em andamento.

