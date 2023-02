Hospital Municipal de Cubatão, SP, terá nova organização social como gestora; transição começa nesta segunda-feira

Sociedade Brasileira Caminho de Damasco também fará a gestão do Centro de Alta Complexidade em Saúde, a partir de março. Hospital Municipal e Complexo de Alta Complexidade em Saúde de Cubatão terão nova gestora

Divulgação Hospital de Cubatão

O Hospital Municipal de Cubatão (SP) terá nova uma gestão a partir de março. A assinatura do contrato entre a prefeitura e a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco foi realizada na última sexta-feira (10), conforme publicação do Diário Oficial Eletrônico n° 1.176. O processo de transição tem início na próxima segunda-feira (13).

De acordo a administração municipal, o contrato de gestão, lançado de forma emergencial, entrará em vigor a partir de 1° de março. Além de gerenciar o Complexo Hospitalar Municipal de Cubatão Doutor Luiz Camargo da Fonseca e Silva, o serviço também se estenderá ao Centro de Alta Complexidade em Saúde, ambos localizados à Avenida Henry Borden, s/n, no bairro Vila Santa Rosa.

Segundo o município, a Organização Social (OS) fará a gestão, execução e operacionalização das ações do hospital, como a internação hospitalar, atenção ambulatorial, apoio diagnóstico e terapêutico e urgência/emergência em obstetrícia.

Em relação ao Centro de Alta Complexidade, o contrato, segundo a prefeitura, prevê o atendimento em oncologia clínica e cirúrgica nas especialidades cabeça e pescoço, nefrologia [dedicada ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário] e de terapia renal substitutiva [tratamento que exerce as funções dos rins].

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

pappa2200