Hospital Regional de Assis suspende ala pediátrica por falta de profissionais

Diretoria Regional de Saúde afirma que Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) infantil e neonatal seguem funcionando. Processo de contratação de profissionais está em andamento, segundo o Estado. Hospital Regional de Assis suspende atendimento em ala pediátrica, mas garante que há esforços para contratação de pessoal

O Hospital Regional de Assis (SP) suspendeu o funcionamento da ala pediátrica devido à falta de profissionais da área da saúde, de acordo com o Departamento Regional de Saúde de Marília (DRS-9).

Em nota, o DRS informou que apesar da suspensão, o hospital segue com as Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) infantil e neonatal em atividade.

Em nota, a Secretaria do Estado de Saúde disse que a direção do Hospital Regional de Assis está com processo em andamento para a contratação de profissionais para a enfermaria e setor pediátrico.

Sobre o hospital

O Hospital Regional de Assis é referência para média e alta complexidade, com administração pública direta e atendimento unicamente de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição atende a população de 25 municípios que estão inseridos na abrangência da DRS-9.

Além da ala pediátrica, agora com atividade suspensa, existem leitos de clínica geral, psiquiatria, clínica cirúrgica, obstétrica, UTI mista e adulta, cuidados intermediários, entre outros, segundo informações oficiais.

O hospital dispõe ainda de ambulatório, banco de captação de leite materno, hemonúcleo e laboratório de análises clínicas, entre outros programas.

Nos últimos anos, contudo, a instituição foi tema de diversas notícias envolvendo suspensão de atendimento e redução das atividades.

