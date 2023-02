Hospital Regional de Piracicaba abre 4 processos seletivos com salários de até R$ 17,8 mil; veja cargos e requisitos

Inscrições devem ser realizadas até 8 de março, através do site da Fascamp. Hospital Regional em Piracicaba

HRP/Divulgação

O Hospital Regional de Piracicaba está com quatro processos seletivos em aberto para contrato CLT por tempo indeterminado. As inscrições devem ser realizadas até 8 de março, através do site da Fascamp.

Entre os cargos, está o de assistente social, com salário de R$ 4.413,18 e carga horária máxima de 30 horas semanais. Os requisitos exigidos para efetuar a inscrição são ensino superior completo em serviço social; registro no Conselho Regional de Serviço Social (Cress), vigente no Estado de São Paulo e ativo (não serão aceitos protocolos); experiência profissional mínima de seis meses na função de assistente social em serviços de saúde (hospitais, clínicas, PAs, UBSs ou ambulatórios).

Também há oportunidade para instrumentador cirúrgico, com salário de R$ 2.555,46 e carga horária máxima de 36 horas semanais. Os requisitos exigidos para efetuar a inscrição são curso técnico profissionalizante em instrumentação cirúrgica completo e experiência profissional mínima de seis meses na área de instrumentação cirúrgica na área hospitalar.

Outro processo seletivo é para médico infectologista, com salário de R$ 17.816,91, considerando a carga horária máxima de 40 horas semanais; ou de R$ 89,08 por hora nos horários das 7h às 19h de segunda a sexta-feira e de R$ 102,67 por plantão; ou por módulo plantão nos demais horários, acrescidos dos adicionais, quando houver.

Os requisitos exigidos para efetuar a inscrição são residência médica em Infectologia, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou Ministério da Educação e Cultura (MEC), ou título de especialista em infectologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB) ou Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). Além disso, é necessária experiência profissional mínima de seis meses na função de médico infectologista ou médico infectologista plantonista.

O hospital ainda seleciona médico radiologista, com salário de R$ 17.816,91 e carga horária máxima de 40 horas semanais; ou de R$ 89,08 por hora nos horários das 7h às 19h de segunda a sexta-feira e de R$ 102,67 por plantão; ou por módulo plantão nos demais horários, acrescidos dos adicionais, quando houver.

Os requisitos são residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem, concluída, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou pelo Ministério da Educação (MEC) ou título de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) ou Associação Médica Brasileira (AMB); experiência profissional mínima de seis meses na função de médico radiologista ou médico radiologista plantonista na área de exames radiodiagnóstico, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética.

Também é desejável residência médica em radiologia com subespecialização nível R4 ou área de atuação em musculoesquelético ou especialização em ultrassonografia geral.

Os selecionados também terão direito a vale-alimentação (compatível com a carga horária), sendo R$ 508,29 ao mês aos profissionais com carga horária até 6h diárias ou R$ 405,00 ao mês para profissionais com carga horária superior a 6h diárias. Também receberão vale-refeição de R$ 29,84 por dia trabalhado (apenas profissionais com carga horária superior a 6h diárias) e vale-transporte conforme determinado por lei.

É importante que todos os candidatos realizem a leitura do edital disponível no site da Fascamp.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Vittorio Rienzo