Hospital Regional de Registro abrirá processo seletivo para diversos cargos; salários chegam a R$ 9 mil

Vagas são para o cadastro de reserva em áreas como médico do trabalho, auxiliar administrativo e psicólogo. Hospital Regional de Registro abre processo seletivo para diversos cargos; os salários variam entre R$ 1.503,20 e R$ 9.802,80

Instituto Sócrates Guanaes /Divulgação

O Hospital Regional de Registro (HRR), no interior de São Paulo, abrirá um processo seletivo para 16 cargos. Segundo o Instituto Sócrates Guanaes (ISG), responsável pela gestão da unidade de saúde, os interessados devem se inscrever entre os dias 7 e 9 de fevereiro.

As inscrições devem ser realizadas no hospital, localizado na Rodovia Régis Bittencourt, Km 449, Marginal Norte, das 9h às 15h, nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro. É necessário apresentar os documentos pessoais originais e cópias.

As vagas para o cadastro de reserva são para os seguintes cargos: analista de departamento pessoal, analista de gestão de pessoas, analista de sistemas, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de rouparia, enfermeiro de educação permanente, enfermeiro do trabalho, farmacêutico, médico do trabalho, nutricionista, psicólogo, técnico de segurança do trabalho, técnico em radiologia e terapeuta ocupacional.

Os salários variam entre R$ 1.503,20 e R$ 9.802,80. De acordo com o Instituto, o processo seletivo contará com prova de conhecimento em informática e técnico em cada área específica, além de entrevista em grupo. As etapas são classificatórias e eliminatórias.

Todas as informações e a ficha de inscrição estão disponíveis no site do ISG.

Vittorio Ferla