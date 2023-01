Hospital Regional do Litoral Norte abre inscrições para 36 cargos para PCD

Salários variam de R$ 1,4 a R$ 8,8 mil; confira relação de cargos. Hospital Regional oferece vagas de trabalho no litoral

O Hospital Regional do Litoral Norte está com inscrições abertas para um processo seletivo com 36 cargos exclusivos para pessoas com deficiência. Os salários variam entre R$ 1.459,53 e 8.848,75.

Para participar do processo, os interessados devem entrar no site do Instituto Sócrates Guanaes e preencher a ficha de inscrição.

Depois disso, os candidatos devem levar o documento ao hospital até o dia 1° de fevereiro, das 9h às 15h, na Rua Prudência Sanches Froile Mansano, 1.200, em Caraguatatuba.

O processo seletivo contará com entrevista por competência em cada área de atuação, além de entrevista coletiva/grupo. As etapas são classificatórias e eliminatórias.

Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.

Divulgação/Governos do Estado de SP

Os cargos disponíveis são:

Analista de Comunicação

Analista de Departamento Pessoal

Analista de Gestão de Pessoas

Analista de Tecnologia da Informação

Analista Financeiro

Arquivista

Assistente Administrativo

Assistente Social

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Almoxarife

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Rouparia

Bombeiro Civil

Enfermeiro do Trabalho

Enfermeiro Generalista

Enfermeiro Oncologia

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Farmacêutico

Farmacêutico Oncologia

Faturista

Maqueiro

Médico do Trabalho

Nutricionista

Odontólogo

Operador de Automação Predial

Operador de Teleatendimento

Psicólogo

Técnico de Aparelho Gessado

Técnico de Enfermagem

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico de Radiologia

Técnico de TI

Técnico de Edificações

Técnico em Saúde Bucal

Tecnólogo de Radioterapia

Terapeuta Ocupacional

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região

Vittorio Ferla