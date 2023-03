Hospital São José chega a marca de 51 transplantes renais realizados

Os transplantes número 50 e 51, realizadas nesse final de semana, representam uma grande conquista para a instituição de saúde e também para toda a região Foram quase três anos de espera por uma ligação que foi realizada na sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Tabata de Almeida, de 35 anos, natural do Paraná, mas residente em Criciúma há seis anos, estava desde novembro de 2020 na fila de espera aguardando a doação de um rim. Ao longo desse tempo, fazendo diálise, a expectativa de receber a notícia que havia um órgão compatível com ela sempre esteve presente, dia a dia. Até que a espera acabou neste fim de semana. Tabata foi a paciente que realizou o 50º transplante renal no Hospital São José de Criciúma.

“Quando ligaram não acreditei. É a ligação mais esperada da vida, só que quando acontece não cai a ficha, é muita felicidade. Eu só chorava de alegria. Sei que no início, pela questão do transplante, dos cuidados que tenho que tomar, vai ser difícil. Mas depois, com certeza vai ser muito melhor do que eu estar conectada toda noite, fazendo diálise oito horas por noite. Tenho consciência que vou precisar de um cuidado maior o resto da minha vida, mas é diferente. Essa ligação e, consequentemente essa cirurgia, era o meu pedido, meu maior presente. Não só para mim, como por toda a minha família. Um sonho que se realizou”, conta Tabata.

> Hospital São José presta atendimento de excelência ao paciente renal crônico

O transplante de Tabata não foi o único realizado neste final de semana no HSJosé. Logo após o 50º transplante, também foi realizado o de número 51. As cirurgias contaram com a participação dos médicos Dra. Cassiana Mazon Fraga, Dr. Bruno Fontes Lichtenfelz, Dr. Conrado Menegola, Dr. João S. Carneiro, Dr. André Rodrigues, da enfermeira Cândice Cadorin Keller Calvete, além dos técnicos de enfermagem e demais profissionais do centro cirúrgico da instituição.

“Esses números que conquistamos representam a consolidação do serviço de transplante renal do Hospital São José. São três anos de transplante, o que representa um grande avanço para o Sul do estado, afinal, os pacientes não precisam mais sair daqui para fazer esse tipo de tratamento, conseguem ficar aqui na região. Chegamos ao nosso transplante número 51 prestando um serviço de excelência e trabalhando cada vez mais para melhorar a qualidade de vida do paciente renal”, garante a médica nefrologista, responsável técnica pelo serviço de nefrologia do HSJosé, Dra Cassiana Mazon Fraga (CRM – 9170 | RQE – I6382).

> Quimioterapia personalizada no tratamento do câncer infantil

O transplante renal é considerado uma técnica de alta complexidade, por isso também a necessidade do envolvimento de uma equipe multiprofissional. O paciente transplantado, após a realização do procedimento, precisa ter o atendimento desta equipe composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeuta, etc. Somente após o tempo necessário de avaliação e exames complementares, o paciente poderá receber alta.

“Para o HSJosé é um grande marco chegarmos ao transplante número 51. Isso só reforça o comprometimento de todas as equipes, dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Todos unidos em uma única causa que é levar qualidade de vida às pessoas. É um momento que merece ser celebrado”, enaltece a diretora do HSJosé, Irmã Isolene Lofi.

Saiba mais:

O HSJosé foi credenciado pela Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina e pelo Sistema Nacional de Transplante em 2019 para atuar na área, assim como todos os médicos que participam dos procedimentos de transplantes. De lá até hoje, mesmo passando por uma pandemia, 51 transplantes renais já foram realizados. Um procedimento que mudou a vida de todas essas pessoas.

A entidade conta com equipamentos de última geração e equipe altamente preparada para o atendimento e acompanhamento dos pacientes. Os transplantes realizados na instituição até o momento demonstram a consolidação do serviço de transplantes no Hospital São José, serviço este que está à disposição de toda a população.

Acesse o canal do Hospital São José no portal do G1.

Leia também

Hospital São José retoma a realização de diversos exames

Centro de Pesquisa ganha destaque internacional por estudos realizados

Hospital São José: todos os quartos do SUS passam a contar com ar-condicionado

Mata