Hospital Veterinário da Unifeob é referência regional em cuidados aos animais

O hospital atua no atendimento de pequenos e grandes animais na região e oferece saúde de qualidade e tecnologia de ponta Especializado no cuidado de Equinos, o Hospital Veterinário da Unifeob proporciona aprendizado para os alunos e a saúde do animal.

Crédito: Divulgação

O bem-estar animal é um tema cada vez mais relevante, uma vez que as pessoas estão mais preocupadas com a forma como os animais são tratados e como a produção animal afeta o meio ambiente. Pensando no cuidado e na saúde dos animais, a Unifeob (Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos), de São João da Boa Vista (SP), possui Hospital Veterinário que funciona como atividade de extensão, presta serviços à comunidade e participa de projetos municipais.

A Unifeob é uma instituição de ensino superior que oferece diversos cursos, incluindo o de Medicina Veterinária, que tem como objetivo formar profissionais capacitados para atender às necessidades do mercado e da sociedade. Uma das áreas em que a instituição tem se destacado é no manejo nutricional do gado leiteiro, que é fundamental para a saúde dos animais e para a produção de leite de qualidade.

O Hospital Veterinário da Unifeob é referência regional no atendimento, diagnóstico e tratamento de pequenos e grandes animais, especialmente aos Equinos, pertencentes à família Equidae, que inclui cavalos e pôneis. O espaço prático do curso de Veterinária conta com área de 1700 metros quadrados e mais de 2 mil animais são tratados anualmente.

O hospital oferece serviços de clínica médica e cirúrgica, diagnóstico por imagem e laboratorial, internação e monitoramento intensivo e medicina integrativa como suporte aos pacientes. O atendimento aos animais ocorre 24 horas por dia, inclusive em feriados e datas festivas, garantindo um acompanhamento eficiente e completo aos ferimentos e doenças.

A realização de exames pelos alunos e professores do curso de Veterinária são essenciais para a recuperação dos animais sob cuidados.

Crédito: Divulgação

O Hospital Veterinário da Unifeob conta com uma equipe dedicada e que, constantemente, aprimora os conhecimentos técnicos e acadêmicos. A tecnologia e a inovação são aliadas importantes no tratamento dos animais. O hospital dispõe de aparelhos de raio-x e ultrassom, laboratório de análises clínicas, além de parcerias com veterinários que oferecem serviços de ozonioterapia, shockwave, reabilitação e fisioterapia veterinária.

Uma curiosidade interessante sobre o Hospital Veterinário da universidade é que ele está localizado em uma região tradicional e com grandes criadores de Equinocultura. A demanda e oferta de serviços aumenta a cada ano, tornando o curso de Medicina Veterinária ainda mais indispensável para a sociedade, além de contribuir para a formação de profissionais de excelência e requisitados pelo mercado.

A instituição de ensino oferece um ensino de qualidade na formação de profissionais capacitados para atender às necessidades do mercado e da sociedade, tornando-se referência na região e contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados com os animais.

Hospital Veterinário da Unifeob é referência regional em cuidados aos animais

Serviço

Hospital Veterinário Unifeob

Endereço: Av. Dr. Otávio da Silva Bastos, 2439 – Jardim Nova São João, São João da Boa Vista – SP, 13874-149

Atendimento: (19) 3602-3500

Site: https://unifeob.edu.br/hospital-veterinario/

Vito Califano