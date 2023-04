Hostilizada por ter mais de 40 anos, universitária ganha bolsa para estudar inglês por duas semanas no Reino Unido

Patrícia Linares, de Bauru (SP), divulgou nas redes sociais que foi presenteada por uma bolsa de intercâmbio de duas semanas. Vídeo onde fala sobre a oportunidade foi gravado durante evento de educação internacional realizado em SP. Patrícia, de Bauru, disse em vídeo postado nas redes sociais que ganhou uma bolsa de estudos

A estudante Patrícia Linares, de 45 anos, que foi alvo de etarismo ao ser hostilizada por colegas em Bauru (SP) disse, em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (1), que ganhou uma bolsa para estudar na Inglaterra.

A postagem que já tem mais de 16 mil curtidas no Tik Tok foi feita durante um evento de educação internacional, o Global Access Through Education.

Ao g1, a estudante explicou que trata-se de uma bolsa de intercâmbio onde ela irá estudar, por duas semanas, a língua inglesa. O curso será durante as férias da faculdade, provavelmente em janeiro do ano que vem.

“Estou muito emocionada, não esperava um presente desse. Eu já me imagino lendo os artigos científicos em inglês”, comemora.

Patrícia foi convidada para participar do evento que é realizado até este domingo (2) em São Paulo e durante a programação, neste sábado, ela gravou o vídeo em que fala sobre a bolsa. (Veja no vídeo abaixo).

“Eu acabei de ganhar uma bolsa de estudos na Inglaterra. Então eu gostaria que vocês investissem na educação. Você que está pensando e não tem coragem, você que quer e é esse é o seu sonho e você não quer por causa da idade, vamos fazer o seguinte – a idade não nos define, a idade é só número – então vamos colocar o nosso sonho para correr”, diz a estudante de biomedicina no vídeo.

Após ser alvo de etarismo, estudante de Bauru afirma ter conseguido bolsa de estudos

Patrícia foi ofendida por três então colegas de curso que debocharam da estudante por ela estar fazendo faculdade com mais de 40 anos.

Patrícia Linares foi vítima de etarismo por três colegas de sala em uma universidade particular de Bauru (SP)

O vídeo gravado pelas três jovens foi postado nas redes sociais no dia 10 de março e viralizou com mais de 7 milhões de visualizações em menos de uma semana.

Nas imagens, uma das universitárias ironiza: “Gente, quiz do dia: como ‘desmatricula’ um colega de sala?”. Logo depois, outra responde: “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. “Realmente”, concorda a terceira. (Veja no vídeo abaixo).

Em vídeo, universitárias de Bauru debocham de colega de sala de 40 anos

Em seguida, a estudante que grava o vídeo diz: “Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião”. Elas chegam a dizer que a mulher “não sabe o que é Google”.

O caso gerou repercussão em todo o Brasil, sendo comentado até mesmo pelos ministros dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e da Educação, Camilo Santana, que repudiaram o etarismo contra Patrícia. Nas redes sociais, alunos com mais de 40 anos criaram uma corrente de apoio para a universitária.

Boletim de ocorrência

Universitárias debocham de colega de 40 anos

O caso também é investigado pela Polícia Civil, no último dia 20 de março, Patrícia registrou um boletim de ocorrência por injúria e difamação contra as estudantes.

O registro, a estudante de biomedicina aponta que as jovens Giovana Cassalatti, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto a trataram de forma pejorativa e discriminatória ao perguntar “como faz para desmatricular uma aluna de 40 anos” e insinuar que ela deveria estar aposentada, “porque sequer sabe mexer no Google”.

Especialistas da área do direito já haviam alertado para a possibilidade das três alunas responderem na Justiça pelo episódio, sendo, em tese, pelos seguintes crimes:

Injúria: que é ofender a dignidade ou a honra de alguém. A pena pode ser de detenção, de um a seis meses, ou multa.

Difamação: que é ofender a reputação de alguém, mesmo que o fato seja verídico. A pena pode ser de detenção de três meses a um ano, e multa.

Violência psicológica: que é causar dano emocional à mulher mediante constrangimento e ridicularização, entre outros pontos. A pena é de reclusão de seis meses a dois anos e multa.

Após a repercussão do caso de etarismo, as três estudantes desistiram da graduação, informação que foi confirmada pela própria instituição Unisagrado no dia 16 de março.

‘Sonho de adolescência’

A caloura de biomedicina revelou que durante muito tempo adiou o sonho de cursar uma graduação, mas que, agora, finalmente conseguiu realizá-lo e não pensa em desistir.

“É um sonho de adolescência que nunca pude realizar porque tive várias interrupções de estudo. E agora também não vou desistir, o sonho não morreu dentro de mim”, afirmou ao g1.

Ao g1, Patrícia revelou que soube da hostilização na noite do dia 9 de março, dentro da sala de aula, enquanto se preparava para apresentar um trabalho, 11 dias após iniciar os estudos na instituição.

Em vídeo, universitárias de Bauru debocham de colega de 44 anos por causa da idade

“Uma colega veio me dizer que fizeram um vídeo caçoando da minha idade, e aí ela me mostrou o vídeo. Como eu estava com muito medo do trabalho, até porque é algo novo para mim, eu comecei a chorar”, relembra.

Após ser vítima de falas etaristas, Patrícia retornou às aulas e pôde comemorar, inclusive, a chegada aos 45 anos na última terça-feira (14) ao lado dos colegas de turma, com direito a festa.

‘Brincadeira de mau gosto’

As três estudantes que aparecem no vídeo, Giovana Cassalatti, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto, são todas maiores de idade, segundo a Unisagrado.

Logo depois da repercussão do caso, Bárbara disse está arrependida e que a gravação do vídeo foi “uma brincadeira de mau gosto”.

Ao g1, ela revelou que as imagens foram postadas inicialmente no “close friends” do Instagram (recurso que permite que o usuário selecione seguidores específicos), mas acabou saindo da roda de amigos e viralizou.

O fato também foi confirmado pela estudante Giovana Cassalati por meio de uma nota em suas redes sociais. No comunicado, a jovem afirmava ainda ter sofrido “ameaça de morte” e “linchamento virtual” após a repercussão do caso.

“Nunca foi na intenção de dizer que pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tenho esse pensamento. Foi uma fala imprudente e infeliz que tomou uma proporção que não imaginávamos”, disse Bárbara.

Em nota divulgada no dia 16 de março, a defesa de Patrícia disse que “não concorda que tal fato seja tratado com violência”, uma vez que a atitude não condiz com a forma como a vítima “está tratando o assunto desde o primeiro instante”.

De acordo com o centro universitário Unisagrado, um processo disciplinar havia sido aberto para apurar a conduta das três jovens.

No entanto, durante o processo, Giovana Cassalatti, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto solicitaram a desistência do curso de biomedicina. Ainda segundo a instituição, com a medida, “o processo perdeu o objeto e por isso foi finalizado”.

