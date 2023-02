Hotéis da Baixada Santista esperam 90% de ocupação para o carnaval

Segundo o presidente do SinHoRes, Heitor Gonzalez, o carnaval promete ser um dos maiores feriados para o setor. Rede Hoteleira tem 77% de ocupação para o carnaval da Baixada Santista

Vanessa Rodrigues/Jornal A Tribuna

A ocupação da rede hoteleira da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, deve chegar a 90% no Carnaval, segundo levantamento do Sindicato de Hotéis, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira (SinHoRes).

Uma pesquisa realizada pelo sindicato, divulgada na terça-feira (7), identificou que os hotéis já estão com 77% de leitos reservados para a festa.

Por meio de nota, o presidente do SinHoRes, Heitor Gonzalez, afirmou que o carnaval promete ser um dos maiores feriados para o setor, pois a região já está com uma alta procura. Ainda segundo ele, o setor está bastante otimista para o momento.

Os dados foram coletados em hotéis e pousadas das cidades de Santos, Guarujá, Bertioga e Praia Grande, que representam, aproximadamente, 1.269 acomodações, com a disponibilização de aproximadamente 3 mil leitos na região.

