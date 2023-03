Hotel de Garibaldi onde idosa foi localizada em condição de escravidão é autuado por 15 infrações

Ministério do Trabalho e Emprego afirma que cômodo em que mulher de 73 anos morava não reunia condições de saúde e higiene mínimas. Foi reconhecido vínculo empregatício desde 2000. Quarto onde idosa foi encontrada em Garibaldi

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontou 15 infrações cometidas pelo Hotel Pieta, em Garibaldi, na Serra do RS, no caso da idosa desaparecida desde 1979 que foi localizada no estabelecimento em fevereiro em condições análogas à escravidão.

Entre as infrações apontadas pelo MTE, estão pagar salário menor do que o mínimo vigente, não dar férias e não pagar valores referentes ao FGTS, ao 13º e à rescisão.

O que se sabe e o que falta saber sobre o caso

O advogado Flávio Koff, que representa e é assessor jurídico do hotel, diz que o estabelecimento não foi notificado oficialmente e vai aguardar a notificação para se pronunciar. A defesa, no entanto, afirma que não houve serviço análogo à escravidão. “Nenhuma das imputações é verdadeira”, diz o advogado.

Após ser notificado, o hotel deve apresentar defesa em até 10 dias. Depois disso, o MTE analisa a defesa e aplica, se considerar pertinente, multas com base nas irregulares.

O gerente regional do MTE, Vanius João de Araújo Corte, afirma que o cômodo em que a mulher de 73 anos morava não reunia condições de saúde e higiene mínimas.

”Não tinha luz elétrica, não tinha entrada de ar, a roupa de cama era suja, o banheiro, que era separado do quarto, não tinha pia. Ela usava uma cozinha em condições precárias”, relata o gerente regional do MTE.

O MTE também reconheceu o vínculo empregatício da idosa com o hotel desde 2000. De acordo com o ministério, após avaliar documentos e ouvir funcionários, se chegou à confirmação de que ela permaneceu trabalhando no local. Ela realizava atividades de limpeza e substituía outros colaboradores em atividades auxiliares, segundo Vanius.

A mulher voltou ao convívio da família, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.

Autos de infração apresentados pelo MTE

Manter empregado trabalhando sob condições contrárias às disposições de proteção do trabalho, quer seja submetido a regime de trabalho forçado, quer seja reduzido à condição análoga à de escravo.

Oferecer local para tomada de refeições em desacordo com as características estabelecidas no itens 24.5.2, 24.5.2.1 e 24.5.3 da NR 24;

Disponibilizar instalações sanitárias em desacordo com as características estabelecidas no item 24.2.3 da NR 24;

Dispnibilizar dormitório do alojamento em desacordo com as características estipuladas no item 24.7.2 da NR 24, e/ou disponibilizar instalação sanitária que não seja parte integrante do dormitório localizada a uma distância superior a 50 m (cinquenta metros) dos mesmos, e/ou que não seja interligada por passagem com piso lavável e cobertura;

Deixar de submeter o trabalhador a exame médico periódico;

Deixar de efetuar o pagamento, a título de adiantamento do 13º (décimo terceiro) salário, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, da metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior;

Deixar de efetuar o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário até o dia 20 (vinte) de dezembro de cada ano, no valor legal;

Deixar de conceder férias nos 12 (doze) meses seguintes ao período aquisitivo;

Pagar salário inferior ao mínimo vigente;

Deixar de promover o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação em até 10 (dez) dias contados a partir do término do contrato de trabalho;

Deixar de depositar, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, por iniciativa do empregador, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados ou que deveriam ter sido realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, nos prazos de que trata o §6º do art. 477 da CLT;

Deixar de depositar na conta vinculada do trabalhador, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, os valores do FGTS relativos ao mês da rescisão e ao mês imediatamente anterior, que ainda não houverem sido recolhidos, nos prazos de que trata o §6º do art. 477 da CLT;

Deixar de depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS;

Deixar de anotar a CTPS do empregado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do início da prestação laboral;

Admitir ou manter empregado em microempresa ou empresa de pequeno porte sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente;

Idosa desaparecida era submetida a condições semelhantes à escravidão em Garibaldi

Relembre o caso

A Polícia Civil chegou até a mulher, no dia 31 de janeiro, após receber denúncias de que ela se encontrava nas dependências do hotel. A investigação busca descobrir se a idosa era ou não vítima de maus-tratos.

Funcionários informaram que a idosa trabalhou como servente no local entre os anos de 1990 e 2000 e que vivia no estabelecimento desde então.

O assessor jurídico do hotel afirma que a mulher era entendida como parte da família. “Ela se tornou parte integrante da família, e o tempo foi passando, foi passando, e não tinha o que fazer com essa senhora. Vamos jogar na rua? O que fazer? Não tinha uma solução”, afirma Koff.

Apesar de não ser vista pela família havia quase 44 anos, o registro do desaparecimento só foi feito em 2021 por uma sobrinha que ficou sabendo de uma campanha de identificação de desaparecidos. Os parentes vivem em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a 117 km de Garibaldi.

O advogado da família da idosa afirma que a preocupação, neste momento, é com a saúde dela. “Num primeiro momento, a família acolheu super bem a idosa, buscando tratamento médico pra ela, psicológico, dental, ela está bem abalada é uma situação bem complicada”, comenta.

