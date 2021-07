houdini-&-doyle-e-altre-serie-misconosciute-da-recuperare-quest’estate

I nostri consigli per chi cerca qualcosa di leggero da guardare in spiaggia, per chi detesta la stagione calda, per chi ha bisogno di adrenalina per combattere il torpore di luglio

Le figure più pittoresche della realtà hanno sempre trovato posto nella finzione. Houdini & Doyle, miniserie coprodotta da Usa e Uk che terminava, dopo 10 episodi, il 4 luglio 2016, era incentrata sul celebre illusionista Houdini e su Sir Arthur Conan Doyle, autore dei romanzi di Sherlock Holmes. Più che un biopic, si trattava di un giallo e un procedurale che indagava il paranormale, con il primo nella parte dello scettico nei confronti di eventi come apparizioni spettrali, chiaroveggenza e simili; e il secondo persuaso dell’esistenza di un mondo soprannaturale. Non molti ricordano questa deliziosa produzione firmata dal David Shore di Dr. House, tanto che vi consigliamo di recuperarla nel corso di qualche pigro weekend estivo. Houdini & Doyle è solo una delle migliaia – solo sul database cinematografico Imdb sono raccolte più di 280.000 schede di serie tv da tutto il mondo – di show che non hanno ricevuto molta attenzione. Con l’avvento della stagione calda vi raccomandiamo qualche altro titolo misconosciuto e da rivalutare per trascorrere qualche ora (sulla spiaggia come sul divano di casa) piacevole.

1. Love and Fortune

L’estate, specialmente se torrida, provoca talvolta colpi di testa. Per l’anonima e bruttina impiegata trentenne Wako, che convive da tre anni con un fidanzato con il quale ha una relazione tutt’altro che appassionata, il colpo di testa coincide con il colpo di fulmine. Wako è vittima di un’infatuazione incontrollabile per il liceale Yumeaki Iko (il lanciatissimo Fuju Kamio), bello e innocente. I due iniziano una relazione clandestina densa di ostacoli e remore sociali, e destinata a influenzare il futuro di lei – bisognosa di un’iniezione di coraggio e voglia di vivere in grado di darle la forza di realizzarsi – quanto di lui, il protagonista di un romanzo di formazione che conduce all’età adulta tramite la maturità sessuale. Love and Fortune, serie giapponese poetica e suggestiva del 2018 reperibile su Netflix, non è la solita commedia romantica; la consigliamo a chiunque voglia sfruttare questa stagione per fare una riflessione sull’importanza di osare e magari prendere qualche decisione rivoluzionaria.

2. Blackpool

L’opera migliore di Peter Browker, sceneggiatore di Occupation, Canterbury Tales e Desperate Romantics, è questo musical surreale ed energizzante con David Morissey (The Walking Dead) nei panni del proprietario di una sala giochi, Ripley Holden, che sogna di trasformare la sua cittadina in una piccola Las Vegas. Tuttavia, le ambizioni subiscono improvvisamente una battuta d’arresto a causa di un omicidio. Nel cast figura anche David Tennant di Doctor Who nel ruolo del detective a cui è assegnato il caso, e Steve Pemberton di Psychoville e Inside No. 9. Imperdibile per gli anglofoni quanto per i seguaci delle storie criminali bizzarre e grottesche (alla Fargo, diciamo) e naturalmente per gli amanti del genere musical. I momenti cruciali della narrazione sono, infatti, scanditi da coreografie e performance ispirate a Elvis Presley, Elvis Costello, i Queen, i Clash e così via: ce ne sono tantissime, almeno quattro a puntata! Su Amazon Video.

3. Taxi Driver

Serie recentissima che ha bisogno ancora di tempo per ottenere la giusta popolarità, Taxi Driver (reperibile come Il tassista su Rakuten Viki) è perfetta per il binge-watching estivo. Ispirata a un fumetto, segue le peripezie di un team specializzato in vendette personali. Con un espediente brillante – una targa con i contatti di un servizio di autonoleggio con conducente posizionata sul muretto del ponte prediletto dai suicidi – la squadra raccoglie gli individui che hanno subito un torto e fa giustizia per loro. Taxi Driver è un mix sapiente di azione (tra inseguimenti ad alta velocità e risse a colpi di arti marziali), critica sociale (si parla di cyberbullismo, snuff movie, mobbing), thriller, dramma e commedia. I protagonisti: l’ex militare ed esperto di arti marziali Kim Do-ki, l’hacker Go-eun, lo stratega dell’agenzia Sung-chul e la poliziotta Hanna (la bravissima Esom di Samjin Company English Class).

Sono tutti cari di vittime di crimini impuniti che uniscono le forze per portare la giustizia dove la legge non è stata all’altezza. Perfetta per dare la carica e farsi due risate grazie al protagonista Lee Je-hoon, non solo atletico, ma anche dotato di un esilarante talento trasformista.

4. Ray Donovan

Il protagonista che dà il titolo alla produzione – interpretato da Liev Schreiber (Scream) – è specializzato nel risolvere i problemi degli altri, persone in vista nel mondo dello spettacolo, dello sport, della finanza e della politica. Professionalmente ineccepibile, Ray conduce una vita famigliare tumultuosa che non riesce a gestire efficacemente come invece accade sul lavoro. Consigliamo questa serie americana longeva (è composta da sette stagioni) a chi quest’anno resterà a casa. Girata per metà a Los Angeles e per metà a New York, è una saga complicata e tesa che deve buona parte del suo fascino a un cast strepitoso, nel quale spiccano Susan Sarandon e l’attore inglese Eddie Marsan, qui nei panni del fratello maggiore del protagonista, l’ex pugile Terry affetto da Parkinson. È disponibile su Netflix.

5. Cape Wrath – Fuga dal passato

Miniserie britannica del 2007, ha almeno un enorme pregio: esibisce, nel ruolo secondario di un villain meschino e autodistruttivo, un giovanissimo Tom Hardy. David Morrissey (di nuovo!) e Lucy Cohu (1921 – Il mistero di Rookford) interpretano una coppia che si trasferisce con la famiglia in una rassicurante zona residenziale. I sogni di pace e serenità durano poco, risucchiati dai segreti e dai peccati dei protagonisti. Non ne sono esclusi neanche i figli, i gemelli Zoe e Mark, ognuno attratto dal lato oscuro e coinvolto in relazioni pericolose. La bella e audace Zoe ha le fattezze dell’allora sconosciuta Felicity Jones di Rogue One: A Star Wars Story; l’introverso e complessato Mark quelle di Harry Treadaway, lanciato dallo spin-off di Star Trek: The Next Generation, Picard. Cape Wrath – Fuga dal passato è perfetta per chi desidera anestetizzarsi dall’estate con qualcosa di estremamente dark.