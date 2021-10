house-of-the-dragon,-i-dettagli-nel-primo-teaser-del-prequel-di-game-of-thrones

L’attesa sta per finire: nel 2022, infatti, vedremo finalmente House of the Dragon, la nuova serie Hbo che farà da prequel a Game of Thrones. Nelle scorse ore è stato diffuso il primo teaser che anticipa questa nuova produzione ambientata 200 anni prima della caduta del Trono di spade, ovvero la morte di Aerys II e l’inizio delle vicende che abbiamo conosciuto nella trasposizione televisiva dei romanzi di George R.R. Martin. Questo primo spin-off si concentrerà appunto sulla famiglia Targaryen e soprattutto sulla guerra intestina alla casata nota come la Danza dei draghi. A narrare questa breve successione di immagini è l’attore Matt Smith (già in Doctor Who e The Crown): “Dei, re, fuoco e sangue“, dice con voce solenne l’interprete del principe Daemon Targaryen: “Non sono stati i sogni a renderci re, ma i draghi“.

I dieci episodi della prima stagione debutteranno appunto nel corso del prossimo anno. A fare da showrunner ci saranno Miguel Sapochnik, già regista di alcuni episodi epici di Game of Thrones come La battaglia dei bastardi, e Ryan Condal, già sceneggiatore di film come Rampage e serie come Colony. Il punto di partenza, invece, sarà ancora una volta un libro di Martin, Fuoco e sangue appunto, che va a raccontare le origini della casa Targaryen e la loro storia attraverso intrighi e tradimenti. Peccato che in questa prima anticipazione non si veda nessun drago in azione (tranne forse, a un certo punto, l’enorme teschio di Balerion il Terrore nero, il più grande drago mai visto), anche se le premesse della serie fanno pensare che saranno molti gli esseri alati che popoleranno i vari episodi, almeno uno per ciascuno dei personaggi principali.

Oltre a Daemon, sono molti gli altri personaggi principali che vediamo in questo teaser a partire da re Viserys I, interpretato da Paddy Considine: lo intravediamo seduto sul Trono con una spada di acciaio di Valyria. La sua decisione di nominare come sua erede la figlia Rhaenyra, nonostante l’aver avuto un figlio maschio con la seconda moglie, la regina Alicent Hightower, sarà proprio la causa della guerra civile fra i Targaryen.

La stessa Rhaenyra appare nel teaser interpretata da due attrici, Milly Alcock da giovane e Emma D’Arcy da più adulta (quest’ultima è vista a fianco di Daemon su una spiaggia che sembra quella di Roccia del Drago). Essendo fratello di Viserys, Daemon è anche zio di Rhaenyra ma i due finiranno per formare una coppia (l’incesto è sempre stato di casa fra i Targaryen) e lui sosterrà la causa dell’amata nello scontro intestino per la pretesa al trono.

Prima di sposare lo zio Daemon, Rhaenyra si unisce in matrimonio a Ser Laenor Velaryon, figlio di Corlys Velaryon. Quest’ultimo, qui interpretato dall’attore Steve Toussaint, è noto come il Serpente dei mari per via delle sue numerose imprese di esplorazione marittima (su di lui sarà incentrato probabilmente anche un altro spin-off). I Velaryon sono come i Targaryen una famiglia proveniente da Valyria, a Essos, e che poi si sono affermati a Westeros.

Fra le altre protagoniste femminili avvistate nel teaser vediamo Lady Mysaria (Sonoya Mizuno), ballerina originaria di Lys che diventa prima amante e poi Maestro dei sussurri del principe Daemon: il suo ruolo dunque sarà fondamentale in tutti gli intrighi al centro della serie. In una scena successiva vediamo anche la regina Alicent Hightower (interpretata da Olivia Cooke), che corre trafelata impugnando una piccola daga che ha tutta l’aria di essere lo stesso pugnale utilizzato in Game of Thrones per il tentato omicidio di Bran Stark e poi da Arya per uccidere il Re della Notte.

Infine eccolo, il Trono di spade che come sempre accentra tutte le mire e le aspirazioni dei personaggi coinvolti nella vicenda. Molti hanno osservato come questa versione del trono, circondata da uno stuolo di spade conficcate a terra, sia più simile di quanto accaduto finora a quella descritta nei libri di Martin, anche se ancora lontana dal gigantesco e terrificante cumulo di ferro e lame di cui si legge nei romanzi.

