Hoxha: Asociacioni duhet të refuzohet

Analisti, Dibran Hoxha ka thënë se ” asociacioni është aty, nga marrëveshjet e kaluara dhe nuk duhet të pranohet”.

“Taktizimi I Kurtit është I thjeshtë. Ta bëjë marrëveshjen ose mosmarrëveshjen në mënyrë të tillë. Baza dhe marrëveshja fillestare është pranuar sepse është bazë e parimeve. Por kur kemi ardhur tek sekuencimi, mos ma kërko tash mu asociacionin brenda 15 dite e me ta draftu statutin” ka thënë Hoxha.

Poashtu, Hoxha tha se Borell ka përmendur “marrëveshjet e së kaluares, e të cilat janë valide aktualisht. E si marrëveshje e kaluar përfshin asociacionin,e së kaluarës, I bie që asociacioni është atu dhe duhet të refuzohet”.

Ndërsa për presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiqin ka cituar se ai ka deklaruar jo, për arsye se ai ka dasht efekte të shpejta, brenda 15 dite draftimi. Me e marrë si trofe dhe me e dërgu në Beograd edhe me thane qe e mbrrina Zajednicën.

“Pse tha Vuçiqi tha jo. Ka dashtë efekte të shpejta, brenda 15 ditë draftimi, duhet me marr një trofe dhe me qu në Beograd edhe me thanë që e mbrrina Zajednicën.Për këtë arsye, ai ska pranuar”.

Dibran Hoxha ka sçaruar se çka d.m.th aneksi dhe çka baza.

Aneksi, diqka qe shtohet. Nese nuk pajtohet, ndryshohet aneksi. Por as baza as aneksi nuk na shmang asociacionin, Aneksi ështe forma, ne dukje dhe kur do ndodh ne kohe dhe se si do te duket .Meqe eshte ne baze, kur do ndodh ne kohe dhe se si do te duket” ka thënë Hoxha në emisionin “Debat Plus”, në RTV Dukagjini.

