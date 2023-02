HSJosé: capacitação visa a formação de fiscais da higiene das mãos

Iniciativa feita em parceria com a empresa BBraun tem o objetivo de reforçar a importância da higienização das mãos no controle das infecções A higienização das mãos, especialmente após o início da pandemia da Covid-19, ficou ainda mais reconhecida mundialmente, como uma medida essencial e muito importante no controle de infecções. Ela é considerada como um dos pilares da prevenção e controle de infecções, especialmente dentro dos serviços de saúde. Por este motivo, o Hospital São José de Criciúma iniciou um projeto que visa formar fiscalizadores da higienização das mãos. A iniciativa feita em parceria com a empresa BBraun já garantiu a formação de 70 profissionais nesta primeira fase do projeto.

“Tivemos neste primeiro momento uma capacitação técnica com o enfermeiro e consultor técnico da Bbraun, Emanoel Severo. Ao todo, 70 profissionais estão sendo treinados para observarem a higienização de mãos dos outros colegas, para que a importância da higienização das mãos seja ainda mais difundida em todo o ambiente hospitalar”, afirma a enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do HSJosé, Bianca Pereira.

> Centro de Pesquisa ganha destaque internacional por estudos realizados

Segundo ela, o projeto visa aumentar ainda mais a adesão na higienização de mãos dentro do hospital, reduzindo assim os possíveis danos ao paciente como, por exemplo, uma infecção.

“Seguiremos com uma campanha de orientação para todos os colaboradores, afinal, com a higienização das mãos conseguimos trazer vários benefícios não só para os pacientes, como também aos colaboradores, já que por meio deste gesto simples é possível reduzir infecções, transmissão de microrganismos, diminuição do tempo de internação, entre tantos outros benefícios”, esclarece Bianca.

Acesse o canal Hospital São José no portal do G1 e fique por dentro das notícias.

Leia também

Hospital São José retoma a realização de diversos exames

Psicóloga fala dos cuidados e formas de prevenir a ansiedade

Profissionais realizam cirurgia inédita para tratamento da epilepsia refratária

valipomponi