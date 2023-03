hugo-e-guilherme-e-atitude-67-se-apresentam-em-campinas;-veja-como-comprar-ingressos

Evento ocorre na Estância Remanso, a partir das 17h deste sábado. Hugo e Guilherme na Festa do Peão de Barretos 2022

Campinas (SP) recebe, neste sábado (18), a festa Faro de Verão, a partir das 17h, na Estância Remanso, com apresentações do grupo de pagode Atitude 67 e de Hugo e Guilherme, um dos grandes nomes da música sertaneja da atualidade. O evento também terá discotecagem do DJ Léo Alves.

Hugo e Guilherme contam com repertório repleto de sucessos como “Coração na cama”, “Oi, Deus”, “Pingo de Dó”, “Meu Número”, “Cheiro de Balada”, além do maior hit da dupla até agora: “Mal Feito”, em parceria com Marília Mendonça.

Já Atitude 67 coleciona diversos hits com participação de artistas como Thiaguinho, Mumuzinho, Ivete Sangalo, Menos é Mais, entre outros, e alcançou as paradas de sucesso entre 2017 e 2018, com com as músicas “Cerveja de Garrafa” e “Saideira”.

Serviço

Festival Faro de Verão

Data: sábado, 18 de março

Horário: a partir das 17h

Local: Estância Remanso

Endereço: Estrada Vicinal, km 6,8, Campinas

Ingressos: pelo site oficial

