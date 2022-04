Hugo Manos infidèle à Laurent Ruquier ? Le jeune homme fait des révélations sur sa vie sexuelle

Cyril Hanouna est un animateur qui n’hésite pas à évoquer la vie privée de ses chroniqueurs. Tous sont habitués et c’est en toute transparence qu’ils enchaînent les confidences. Alors qu’il évoquait les vacances sur le plateau de Touche pas à mon poste ce vendredi 22 avril, l’animateur de C8 leur a demandé de le faire rêver. Pour cela, c’est Hugo Manos qui a pris la parole. “Chaque été, je suis à Mykonos. Est-ce que tu connais ?“, a-t-il demandé à Cyril Hanouna avant d’expliquer son programme : “Soleil, Sun, plage, fête, un peu d’alcool, des femmes et des hommes“. Une révélation qui a beaucoup surpris Matthieu Delormeau : “Ton ami ne vient pas ?“, lui a-t-il alors lancé. Ce à quoi le principal concerné a simplement répondu : “Mykonos, c’est ma semaine avec mes amis“. Voilà qui a le mérite d’être clair.

Hugo Manos enchaîne les révélations et les chroniqueurs sont très surpris. “Je passe tout mon été avec lui donc je peux passer une semaine seul avec mes amis“, a-t-il affirmé avant d’ajouter : “Pendant cette semaine, je m’éclate“. Une affirmation à laquelle Cyril Hanouna a immédiatement demandé : “Est-ce que ça comporte tout le corps entier ?“, sous-entendant que le jeune homme pourrait ainsi tromper Laurent Ruquier. “Je suis en couple, je ne fais rien“, a déclaré Hugo Manos. “Je peux ne pas faire l’amour pendant une semaine les amis, je ne suis pas une bête. Rien du tout. Si on danse, on est en soirée, je ne jette pas les gens mais c’est tout”, a-t-il poursuivi avant de préciser : “Matthieu, tu sembles dubitatif“. Ce à quoi le chroniqueur a indiqué : “C’est un couple libre ?“. De son côté, Hugo Manos a rapidement répondu : “Mais vous êtes fous ou quoi ? Y’a plein de couples qui peuvent partir sans leur copain ou leur copine“, a-t-il conclu. Des propos qui ne passent pas inaperçus.

Hugo Manos : quand a-t-il officialisé sa relation avec Laurent Ruquier ?

Chroniqueur de l’émission TPMP People sur C8, Hugo Manos a confirmé, le 12 février dernier, qu’il partageait la vie de Laurent Ruquier, l’animateur de France Télévisions et de RTL. “Matthieu, il faut regarder les magazines. Il y a écrit partout : ‘Laurent Ruquier et son compagnon, Hugo Manos’. Donc ce n’est pas vraiment une exclu. Cela fait quatre ans que nous vivons ensemble“, avait-il révélé. En mars dernier, c’est Laurent Ruquier qui s’était allé à quelques confidences concernant le confinement passé avec Hugo Manos : “Ça a été un bon test pour prouver qu’on était bien fait pour être ensemble. En plus, on était à peu près du même avis sur l’absurdité de la situation. Le confinement l’a plus impacté que moi parce qu’il possède une salle de sport”, avait-il affirmé. Aujourd’hui, tous les deux sont très heureux.

Hugo Manos © C8

