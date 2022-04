Hugo Manos : le compagnon de Laurent Ruquier fait son arrivée dans Touche pas à mon poste

La bande de Touche pas à mon poste a accueilli un petit nouveau ! Ce mercredi 20 avril, les téléspectateurs de C8 ont découvert un visage qu’ils connaissent bien : celui d’Hugo Manos. Chroniqueur de TPMP People depuis le début de la saison, le compagnon de Laurent Ruquier a donc rejoint l’émission de Cyril Hanouna… à la dernière minute ! “On m’a appelé à 13 heures, j’étais en Espagne, à Marbella, pour un petit week-end en amoureux, a-t-il raconté. Je suis trop content, merci beaucoup !” Comme Hugo Manos, Cyril Hanouna était ravi de l’inviter sur le plateau de Touche pas à mon poste, où il a pris le temps de revenir sur son parcours. “Il est incroyable, je l’aime beaucoup. Il connaît tout sur tout : en politique, en télé, en actualité”, a commencé l’animateur, fier de sa recrue.

“J’ai fait un bac de gestion-comptabilité, et ça m’a servi à rien. Ensuite, j’ai bossé dans la mode, chez Claudie Pierlot, pendant sept ans. J’étais directeur régional, je gérais les magasins sur Paris. J’ai arrêté parce que ça m’a saoulé”, a raconté celui qui a ensuite été parrain des Anges dans la télé-réalité du même nom. Aujourd’hui, il gère des centres de sport d’électrostimulation. Et il est passionné ! “Je fais beaucoup, beaucoup de sport. Je mange du poulet et du riz tous les jours, j’en ai ras le bol. Il faut ce qu’il faut !”, a plaisanté le nouveau chroniqueur de Touche pas à mon poste. Visiblement très à l’aise, Hugo Manos s’est prêté avec plaisir aux petits bizutages de TPMP. L’occasion pour le jeune homme de partager une danse avec Francesca Antoniotti puis avec Danielle Moreau. Et il a également brièvement évoqué son compagnon.

Hugo Manos : “Cela fait quatre ans que nous vivons ensemble”

C’est d’ailleurs sur le plateau de TPMP People en février dernier qu’il avait confirmé sa relation avec Laurent Ruquier. “Matthieu, il faut regarder les magazines. Il y a écrit partout : ‘Laurent Ruquier et son compagnon, Hugo Manos’. Donc ce n’est pas vraiment une exclu. Cela fait quatre ans que nous vivons ensemble”, lançait-il. Dans les colonnes de Femme Actuelle, Laurent Ruquier expliquait avoir passé le confinement avec son compagnon. “Ça a été un bon test pour prouver qu’on était bien fait pour être ensemble. En plus, on était à peu près du même avis sur l’absurdité de la situation. Comme on dit chez moi en Normandie : ‘on se montait le bourrichon’, plaisantait l’animateur. Le confinement l’a plus impacté que moi parce qu’il possède une salle de sport.”

Hugo Manos © C8

