Hummus di Avocado e Ceci, una crema saporita e leggera perfetta da usare come accompagnamento per piadine, nachos, panini o per aperitivi e buffet in casa. Possiamo anche accompagnarlo con delle verdure crude o usarlo come salsa per delle golose polpettine o felafel, è facilissimo da preparare e con pochi ingredienti. Una volta pronto possiamo mangiarlo subito oppure conservarlo ben chiuso in un contenitore per massimo due giorni in frigo. È una crema fresca e perfetta anche per la stagione estiva, vediamo subito insieme come prepararla!

